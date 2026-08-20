El ayuntamiento mantiene los trabajos de limpieza y conservación en los parques y jardines de Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia continúa desarrollando trabajos de mantenimiento y limpieza en los parques y jardines de la ciudad. Las actuaciones se centran en la limpieza, el cuidado de la vegetación y la conservación general de las diferentes zonas verdes.

El consistorio ha señalado que se trata de un trabajo "continuo y necesario" para que los parques y jardines se mantengan "en las mejores condiciones" y sigan siendo espacios seguros para los ciudadanos.

Cuidado y mantenimiento de los espacios verdes

Estas labores se desarrollan en las diferentes zonas verdes de la ciudad y forman parte de los trabajos destinados a conservar y mejorar los espacios públicos. El ayuntamiento ha explicado que los trabajos incluyen actuaciones sobre la vegetación y tareas generales de mantenimiento y limpieza.

La conservación de estos espacios ha sido objeto de diferentes actuaciones municipales en los últimos años. Entre ellas, el ayuntamiento aprobó en 2025 una inversión de más de 200.000 euros para la conservación y renovación de varias áreas infantiles de Plasencia, una actuación destinada a mejorar la seguridad y el estado de las zonas de juego.

Actuaciones en los parques de Plasencia

En este caso, los trabajos actuales están centrados en el mantenimiento de parques y jardines y en el cuidado general de los espacios verdes. El objetivo es mantener las diferentes zonas en condiciones adecuadas y garantizar su conservación.

"Seguimos desarrollando actuaciones destinadas a conservar y mejorar nuestros espacios verdes", ha señalado el consistorio, que mantiene estos trabajos como parte de la mejora y el cuidado de los espacios públicos de la ciudad.