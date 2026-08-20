La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín de Plasencia pide retirar unos contenedores en una calle por impedir la visibilidad de los coches

La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín de Plasencia ha pedido la retirada o reubicación de unos contenedores situados en la calle Cantueso por la falta de visibilidad que provocan a los conductores que salen desde la calle Esparraguera. La asociación asegura que se trata de una problemática que lleva más de un año siendo asunto de debate entre sus residentes.

El presidente de la asociación vecinal de Ciudad Jardín y de AVEPLA, Juan Benito, ha explicado que la Policía Local conoce la situación y coincide con la necesidad de cambiar de ubicación los contenedores. Desde el Ayuntamiento de Plasencia han comunicado que la concejala de Servicios Municipales, Belinda Martín, ya se ha puesto en contacto con la Policía Local para proceder a su reubicación.

Un cruce con un stop y poca visibilidad

El problema se produce en el punto donde la calle Esparraguera desemboca en la calle Cantueso. Los vehículos que salen desde la primera vía deben respetar una señal de stop, pero, según ha explicado Juan Benito, los contenedores situados a la izquierda dificultan la visión de los conductores.

"El que sale por la calle Esparraguera tiene que asomarse demasiado", ha contado el presidente vecinal. Según ha indicado, esta situación ya ha provocado un accidente, en el que un vehículo acabó chocando contra la vivienda situada enfrente.

La asociación considera que la solución es sencilla: trasladar los contenedores a la acera contraria de la calle Cantueso. De esta manera, los recipientes dejarían libre la zona que actualmente dificulta la visibilidad de quienes llegan al cruce desde la calle Esparraguera.

La queja ya ha sido trasladada a la Policía Local

Benito ha asegurado que la problemática ya ha sido comunicada a la Policía Local hace varios meses. La zona, según ha explicado, fue visitada hace tiempo por el inspector José Antonio Díez, acompañado por el intendente José Antonio Quijada, y el cambio de ubicación de los contenedores fue una de las medidas planteadas.

El presidente de la asociación ha insistido en que los agentes también concuerdan en la necesidad de reubicar los recipientes para mejorar la seguridad y la visibilidad en este cruce. Sin embargo, la situación se ha mantenido hasta el momento pese a las gestiones realizadas por los vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Plasencia han señalado finalmente que la concejala de Servicios Municipales, Belinda Martín, ya se ha puesto en contacto con la Policía Local para proceder a la reubicación de los contenedores.