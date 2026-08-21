La aerotermia gana terreno en Plasencia como alternativa para combatir el calor extremo

Las altas temperaturas que registra Plasencia durante el verano han convertido la climatización del hogar en una de las principales preocupaciones de sus propietarios. Ahora, frente a los sistemas tradicionales de calefacción y aire acondicionado, la aerotermia se abre paso como una alternativa que permite generar calor en invierno, refrigeración en verano y agua caliente sanitaria a través de un mismo sistema.

En la empresa placentina Instalaciones Cacereñas de Gas S.L. llevan más de una década trabajando con esta tecnología, y su evolución en la ciudad y el norte de Extremadura ha sido notable. Sergio Casero, uno de los responsables de estas instalaciones, ha contado que actualmente el 95% de las viviendas unifamiliares de nueva construcción en las que trabajan ya cuentan con aerotermia y suelo radiante.

¿Qué es y cómo funciona?

Casero ha definido la aerotermia como "un sistema de climatización eficiente" que proporciona tres aspectos clave: calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Tres funciones que, según ha señalado, representan uno de los principales atractivos de esta tecnología.

El sistema se compone de una unidad exterior, denominada bomba de calor, y de una máquina interior que puede variar según las necesidades de cada vivienda. Del mismo modo, utiliza un aprovechamiento de la energía obtenida del aire exterior para transformarla en calor, frío o agua caliente, aunque requiere consumo eléctrico para hacer funcionar el compresor. La diferencia está, según ha explicado el responsable de la empresa placentina, en que se trata de un consumo "no muy elevado", lo que permite mejorar la eficiencia energética de la vivienda.

Imagen de una máquina de aerotermia instalada / Cedida

El suelo radiante como principal aliado

Uno de los sistemas que mejor se adapta a la aerotermia es el suelo radiante, consistente en una instalación específica de varios circuitos de agua instalados debajo del suelo de la vivienda. Su estructura incluye un panel aislante sobre el forjado, una red de tuberías colocadas sobre este material y, en tercer lugar, una capa de mortero que actúa como transmisora del calor o del frío antes de colocar el pavimento.

Durante el invierno, el agua circula caliente por las tuberías, mientras que en verano se enfría para proporcionar refrigeración. Una de sus grandes ventajas es que trabaja a baja temperatura: "Con que vaya el agua a 30 grados por esas tuberías es suficiente para nosotros recibir el calor en invierno", ha explicado Casero, frente a los aproximadamente 70 grados que puede necesitar el agua de un sistema de radiadores convencional.

Mayor presencia en las nuevas viviendas

El avance de estos sistemas en Plasencia y su entorno es, según la propia experiencia de la empresa, evidente. Casero ha indicado que la aerotermia y el suelo radiante se postulan ya como la opción mayoritaria en las viviendas unifamiliares de nueva construcción, y que también han ganado presencia en las reformas integrales de pisos y casas.

En una gran parte de las reformas integrales, ha explicado, la elección también pasa directamente por estas tecnologías. Una evolución que, según ha apuntado, se ha notado "tanto en Plasencia como en todo el norte de la región", con instalaciones realizadas incluso en Cáceres capital.

La principal barrera sigue siendo la inversión inicial, ya que el coste de una instalación de aerotermia es superior al de una caldera o un sistema de aire acondicionado convencional. Sin embargo, Casero ha apuntado que existen deducciones fiscales y ayudas vinculadas a la mejora de la eficiencia energética que pueden contribuir a compensar el desembolso.

Temperatura uniforme y un sistema invisible

La combinación de ambas instalaciones -aerotermia y suelo radiante- logran ofrecer una temperatura uniforme en toda la vivienda. Al distribuirse el calor o el frío a través de toda la superficie, se evita la concentración de la climatización en determinados puntos y se alcanza, según ha señalado Casero, "una confortabilidad espectacular" en todos los rincones de la casa.

Además, hablamos de una instalación totalmente invisible, ya que no requiere aparatos en las paredes ni en los techos. La eficiencia, el confort y la uniformidad de la temperatura son, para la empresa, las principales ventajas frente a los sistemas convencionales, especialmente en una zona como Plasencia, donde el clima seco permite aprovechar este tipo de refrigeración.