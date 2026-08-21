Folk Plasencia mantiene "una tradición viva" con una Torre Lucía llena en su primera noche

La Torre Lucía de Plasencia estrenó este jueves la trigésima edición del Festival Internacional Folk con un ambiente que confirmó las primeras buenas impresiones de esta cita, que volvió a reunir a amantes de la música de raíz y a público de todas las edades.

Collado Project, Acetre y El Nido fueron los encargados de abrir tres jornadas de música que continuarán este viernes y sábado. Más allá de los conciertos, entre los asistentes se repetía una idea: la apuesta por este tipo de iniciativas culturales en Plasencia con un público que reclama su continuidad.

Una cita a la que volver cada verano

Montse y Javier, un matrimonio originario de Zafra y residente actualmente en Plasencia, son dos de los habituales del festival. La pareja ha contado que lleva muchos años asistiendo a esta cita, atraída especialmente por el ambiente que se genera en este entorno durante las noches de agosto.

Para Mireia, vecina de Plasencia, el festival demuestra la importancia de mantener y apostar por propuestas culturales diferentes en la ciudad: "Es cierto que es un tipo de música más alternativa, pero sin duda tiene mucha calidad y a nosotros nos encanta", ha dicho.

El público reclama más apuestas culturales

La primera noche ha dejado, precisamente, una imagen de respaldo del público a este tipo de iniciativas. El lleno de Torre Lucía y el ambiente durante las actuaciones fueron algunas de las constantes de una jornada que reunió tanto a asistentes habituales como a quienes se acercaron para disfrutar de los conciertos.

Entre ellos se encontraba Elia, una joven de 23 años que ha puesto el acento en el papel que este tipo de festivales desempeñan en la conservación y difusión de la tradición. Para ella, el Festival Folk es una oportunidad idónea para "seguir reuniendo testimonio vivo" y para acercarse a una historia diferente de la que tradicionalmente se ha escrito.

Una tradición que también tiene voz de mujer

También ha resaltado la importancia de los instrumentos tradicionales que pudieron escucharse durante la primera jornada. Entre ellos ha citado el pandero cuadrado, originario del pequeño pueblo de Peñaparda, una localidad de alrededor de 200 habitantes, y que solo es utilizado por mujeres.

Para la joven, mantener estos espacios supone también conservar una memoria colectiva que se transmite a través de la música, las canciones y los instrumentos. De ahí que el Festival Folk sea, a su juicio, mucho más que una sucesión de conciertos.

"Es muy importante que nos juntemos también por la comunidad, por el baile conjunto y por hacer acercamientos", ha contado. Elia ha destacado además el valor de encontrarse con otros asistentes en una ciudad como Plasencia, que durante estos días permite que la música sirva también como punto de unión entre diversas comunidades.

El festival continúa hasta el sábado

Tras la primera jornada, Folk Plasencia continúa este viernes con las actuaciones de Karmento, Breabach y Afrosideral. El sábado llegará el turno de La Man Encantada, Los Niños de los Ojos Rojos, que presentarán su último trabajo, "Hard Folk", y Kumpania Algazarra.

El programa se completará con los pasacalles de la Asociación de Tamborileros Santiago Béjar, que recorrerán el centro de la ciudad antes de los conciertos, y con los talleres de baile y balfolk previstos en el Centro Cultural Las Claras.

La primera noche ha servido así para comprobar que, tres décadas después de su nacimiento, Folk Plasencia mantiene intacta la capacidad de reunir al público en torno a la música de raíz.