Plasencia empieza a pintar los aparcamientos de 15 minutos para facilitar el acceso a las farmacias

Los aparcamientos anunciados hace unos meses junto a las farmacias de Plasencia empiezan a hacerse realidad. Los trabajos de señalización de estas nuevas plazas han comenzado este jueves en varios puntos de la ciudad, entre los que destacan la avenida de Salamanca, la avenida de Extremadura y la calle Navaconcejo, tras conocer el proyecto el pasado mes de marzo.

La iniciativa permitirá estacionar durante un máximo de 15 minutos junto a determinadas farmacias, en aquellas calles cuyas características permitan habilitar una plaza. El objetivo es facilitar el acceso a estos establecimientos sanitarios, especialmente a las personas con problemas de movilidad, y agilizar la recogida de medicamentos y otros productos de primera necesidad.

Una medida para facilitar el acceso a las farmacias

El proyecto nació a propuesta de las farmacias de Plasencia y del Colegio de Farmacéuticos, que trasladaron al ayuntamiento la necesidad de mejorar el acceso de los ciudadanos a estos establecimientos. La propuesta contó con la participación de la Policía Local para estudiar en qué puntos era posible habilitar estas plazas.

Las nuevas zonas de estacionamiento funcionarán de manera similar a los espacios de carga y descarga. Se señalizará una plaza de aparcamiento junto a la farmacia correspondiente y contará con señalización vertical que indicará el límite de tiempo de la parada, que estará disponible durante el horario de apertura del establecimiento.

Los primeros trabajos ya están en marcha

Tras el anuncio realizado en marzo, las primeras actuaciones para poner en marcha el proyecto ya se han dejado ver en la capital del Jerte. La pintura de los nuevos aparcamientos se ha iniciado en la avenida de Salamanca, la avenida de Extremadura y la calle Navaconcejo.

Estas plazas no estarán destinadas al estacionamiento prolongado, sino a facilitar una parada de corta duración. El límite de 15 minutos permitirá aumentar la rotación de vehículos y que diferentes usuarios puedan beneficiarse de una misma plaza a lo largo del día.

El proyecto se implantará en las farmacias donde sea físicamente posible habilitar este espacio. De esta forma, cada ubicación ha tenido que ser estudiada previamente teniendo en cuenta las características de la vía y las posibilidades existentes en su entorno.

Menos doble fila y más rapidez para los usuarios

Uno de los problemas que la medida pretende reducir es el estacionamiento en doble fila. Las farmacias habían advertido de que muchos usuarios necesitaban realizar una gestión rápida y acababan deteniendo sus vehículos en lugares no habilitados ante la dificultad para encontrar una plaza cercana.

La portavoz de las farmacias de Plasencia, Raquel Herrero, explicó durante la presentación del proyecto que, ante la generación de aparcamientos en doble fila, "la gente se pone nerviosa". Por ello, los profesionales del sector plantearon la necesidad de facilitar el acceso a las farmacias, de forma similar a lo que ocurre con otros establecimientos sanitarios.

Una demanda planteada por los farmacéuticos

Cuando se presentó la iniciativa, desde el sector farmacéutico destacaron que se trataba de una necesidad especialmente importante en las zonas donde resulta más complicado acceder en vehículo. El Colegio de Farmacéuticos valoró entonces la colaboración con el Ayuntamiento y señaló la utilidad de extender medidas similares a otros municipios.

Así, las primeras marcas ya han comenzado a aparecer en las calles y permitirán identificar unas plazas pensadas para realizar una gestión rápida y facilitar la entrada a estos establecimientos.

Con el inicio de los trabajos en la avenida de Salamanca, la avenida de Extremadura y la calle Navaconcejo, comienza ahora la implantación de un sistema que busca hacer más sencillo un gesto cotidiano: acudir a la farmacia, recoger un medicamento y volver a poner el vehículo en circulación en unos minutos.