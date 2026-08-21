Vuelve el Summer Gilfest con motos, rock y una entrada solidaria

El rock, las motos y la solidaridad volverán a darse la mano este sábado 22 de agosto en San Gil. La localidad celebrará una nueva edición del Summer Gilfest, una jornada que se prolongará desde primera hora de la mañana hasta la madrugada y que contará con actividades, música en directo y zona de acampada gratuita.

La entrada será solidaria y consistirá en aportar un kilo de alimentos no perecederos, que contribuirá a la recogida de productos en colaboración con distintas entidades sociales.

De la ruta motera a los conciertos

La programación comenzará a las 9.30 horas con la recepción de los moteros y un desayuno. A las 11.15 horas está prevista una ruta motera, antes de la comida, que tendrá lugar a las 15.00 horas, y de una tarde de tiempo libre.

La noche concentrará buena parte de las actividades del festival. Los conciertos arrancarán a partir de las 22.00 horas y reunirán sobre el escenario a los grupos Fitomania, El Golpe Rock y Animalex, en una velada que continuará después de la medianoche.

Imagen del cartel de conciertos / Ayuntamiento de San Gil

Procesión de antorchas y música de madrugada

Entre las actuaciones, el Summer Gilfest celebrará a las 00.00 horas una procesión de antorchas, uno de los momentos singulares de la programación. Media hora después, a las 00.30 horas, volverá la música en directo.

Además de la programación musical y motera, el festival quiere reforzar su carácter social y dar visibilidad a asociaciones y colectivos como Stop Bullying o ELA Extremadura. La iniciativa cuenta con la colaboración de entidades como Placeat y el Banco de Alimentos, junto a la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de San Gil y otros colectivos.

Respaldo de los clubes moteros

El encuentro también cuenta con la participación y colaboración de numerosas entidades vinculadas al mundo de las motos. Entre ellas se encuentra el Rolling Custom Club de Plasencia, que se suma a una jornada pensada para reunir a aficionados llegados de distintos puntos.

El Summer Gilfest completa así su propuesta con una zona de acampada gratuita, una alternativa para quienes quieran disfrutar de todas las actividades del sábado y de una noche en la que la música, las motos y la solidaridad volverán a ser protagonistas en San Gil.