Adopta Plasencia lanza un SOS: “Nuestros gatos corren peligro por el calor”

La protectora de animales Adopta Plasencia ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para conseguir comida húmeda para los gatos adultos y bebés que acoge en sus instalaciones. La asociación atraviesa una situación límite en pleno verano y alerta de que las altas temperaturas hacen especialmente necesaria esta alimentación para mantener hidratados a los animales más vulnerables.

En lo que respecta a la situación de los perros, la protectora no cuenta actualmente con muchos, puesto que “las adopciones más o menos van saliendo”. Sin embargo, la situación es diferente en el caso de los gatos: “Tenemos muchos gatitos y para ellos las adopciones son más complicadas”, han señalado desde la asociación, que ha advertido de la presencia de numerosos animales enfermos, bebés y ejemplares que requieren una atención especial.

Comida húmeda para los más vulnerables

Con las altísimas temperaturas del verano, la comida húmeda no es un capricho: es vital para mantener hidratados a nuestros gatos más vulnerables. Así lo ha contado la protectora en el llamamiento difundido a través de sus redes sociales. La demanda se ha disparado y la asociación asegura que se está quedando sin existencias.

Especialmente necesaria es la comida para gatitos, así como las latas y sobres de gama médica, como las fórmulas Recovery, Renal e Hipoalergénica. “Tenemos varios muy viejitos, otros enfermos, bebés… Y de ahí viene el post”, han contado a este periódico desde Adopta Plasencia.

Las deudas crecen en la protectora

La petición llega, además, en un momento complicado para la economía de la asociación. El encarecimiento de la comida, los elevados gastos veterinarios y la acumulación de deudas han agravado una situación que desde la protectora han definido como “bastante apocalíptica”.

“Cada latita cuenta para salvar una vida y evitar golpes de calor en los más débiles”, ha señalado la asociación. Por ello, solicita a los vecinos colaboración económica o material y anima también a compartir la campaña para lograr que llegue al mayor número posible de personas.

Donaciones desde Plasencia o cualquier punto de España

Las personas que quieran colaborar pueden adquirir latas o sobres y dejarlos en la Clínica Veterinaria Manatí o en el Estudio de Fotografía Alfonso Cáceres. También es posible realizar envíos directamente a la sede de la protectora, situada en la calle Cueva de la Serrana, 2, portal 15, bajo B, en Plasencia.

La asociación también acepta donaciones económicas mediante transferencia, Bizum y la plataforma Teaming. Adopta Plasencia, por su parte, ha resumido su llamamiento con un mensaje directo a los vecinos: “Ellos te necesitan”.