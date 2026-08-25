Guardiola mueve ficha para que Plasencia vuelva a celebrar el festival Flores Amarillas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido este martes a los creadores del festival placentino que homenajea a Robe, una reunión que supone un primer paso para retomar la cita que el pasado mes de mayo reunió en Plasencia a miles de personas en torno a la música y al recuerdo del artista.

Guardiola ha dado a conocer el encuentro a través de un post publicado en su cuenta de X, en el que ha mostrado su apoyo a los impulsores del proyecto y ha destacado el deseo de que "Flores Amarillas" continúe creciendo como cita cultural en torno a la figura del músico de la capital del Jerte. La reunión se produce después de que el ayuntamiento anunciara su intención de dar continuidad al festival tras la gran acogida que obtuvo en su primera edición.

De "Primeras Flores Amarillas" a "Flores Amarillas"

La primera edición se celebró el pasado 16 de mayo, fecha en la que Roberto Iniesta habría cumplido 64 años. Bajo el nombre de "Primeras Flores Amarillas", la jornada convirtió a la ciudad en un escenario de música y referencia al cantante y fundador de Extremoduro.

La cita combinó actuaciones acústicas en distintos puntos de la ciudad, una plantación simbólica de flores amarillas, una visita al mural que el artista Jesús Mateos Brea realizó en la plaza Puerto de Béjar y una escucha colectiva de "El poder del arte", la canción elegida para unir a seguidores del músico desde distintos lugares.

El cierre llegó con los conciertos gratuitos de Aljamía, CarameloRaro, Chula, Oxygen e Illo Brown! en la Torre Lucía. La organización había puesto el foco en bandas emergentes y en propuestas alejadas de los habituales grupos de versiones, tal y como pidió expresamente el artista placentino en su última etapa.

Un festival que volverá a Plasencia

Tras el éxito de aquella primera edición, el Ayuntamiento de Plasencia avanzó que la intención era retomar el festival y convertirlo en una cita con continuidad, que pasaría a denominarse "Flores Amarillas" y mantiene como idea base el espíritu de consolidar el evento dentro de la programación cultural de la ciudad.

Reunión de María Guardiola con los creadores del festival esta mañana / X

La reunión mantenida este martes con Guardiola representa ahora uno de los primeros movimientos para trabajar en la próxima edición. La presidenta ha recibido a los creadores del festival y ha mostrado públicamente su respaldo a la iniciativa.

Del mismo modo, ha destacado este evento como "un festival que nace del cariño de su familia, del impulso de la ciudad y del deseo de mantener vivo todo lo que representa", y que se erige como una cita para reivindicar a "uno de los artistas más importantes que ha dado nuestra tierra".

La cita busca consolidarse

El encuentro con la presidenta extremeña abre ahora una nueva etapa para Flores Amarillas, después de que su estreno reuniera a público procedente de distintos puntos de España. El festival buscará así consolidarse como un homenaje periódico a Robe y como una cita vinculada a la música emergente.

Por el momento, Guardiola no ha avanzado una fecha ni detalles concretos sobre la próxima edición. La reunión celebrada este martes supone, sin embargo, uno de los primeros pasos públicos para que Plasencia vuelva a celebrar el festival que nació el pasado mayo como homenaje a uno de sus artistas más universales.