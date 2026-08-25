Un hombre se enfrenta a 1.000 euros de multa por orinar sobre un coche de la Policía Local de Plasencia

La Policía Local de Plasencia ha denunciado a un individuo por orinar sobre un vehículo policial en plena vía pública, durante la mañana del pasado domingo en la calle San Fulgencio. El hombre ha sido identificado horas después de los hechos, después de que los agentes tuvieran conocimiento de lo ocurrido a través de un vídeo difundido en redes sociales.

Las imágenes permitieron a la Policía Local iniciar las gestiones para localizar al responsable. Finalmente, los agentes lo encontraron en el mismo lugar donde se habían producido los hechos y, tras proceder a su identificación, el individuo reconoció ante la Policía lo sucedido.

Dos denuncias que suman 1.000 euros

Como consecuencia de la actuación, la Policía Local ha formulado dos denuncias diferentes contra el hombre, que contemplan propuestas de sanción por un importe conjunto de 1.000 euros.

La primera denuncia asciende a 600 euros y corresponde a una infracción por falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad, tipificada en el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

La segunda propuesta de sanción es de 400 euros por miccionar en la vía pública, una conducta contemplada en la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Incívicas. En este caso, la Policía Local ha tenido en cuenta además que la acción se produjo sobre un vehículo policial.

Un vídeo en redes permitió identificar al responsable

Los hechos se produjeron durante la mañana del domingo en la calle San Fulgencio, aunque los agentes no tuvieron conocimiento inicialmente de la identidad del individuo. Fue un vídeo publicado en redes sociales el que permitió a la Policía Local conocer lo ocurrido y comenzar las actuaciones para identificarlo.

Horas después, el hombre fue localizado por los propios agentes en la misma zona. Tras ser identificado, reconoció los hechos, lo que permitió completar las actuaciones y formular las dos denuncias correspondientes.

La Policía Local ha señalado que continuará actuando ante este tipo de comportamientos incívicos, y también ha recordado que las conductas realizadas en espacios públicos pueden tener consecuencias cuando vulneran las normas de convivencia.

La Policía recurrirá a las imágenes públicas

El cuerpo policial también ha destacado el papel que pueden desempeñar las imágenes difundidas públicamente en redes sociales a la hora de esclarecer determinados hechos. En este caso, el vídeo permitió que los agentes tuvieran conocimiento de una actuación que había quedado registrada y pudieran iniciar las gestiones para localizar a su autor.

La Policía Local ha declarado que continuará recurriendo, cuando sea necesario, a este tipo de imágenes difundidas públicamente para contribuir al esclarecimiento de hechos y a la identificación de sus responsables.

Asimismo, ha recordado que las conductas incívicas en la vía pública pueden ser sancionadas, especialmente cuando afectan a bienes públicos o vehículos destinados a prestar servicios a la ciudadanía.