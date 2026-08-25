Plasencia estrena Concejalía de Bienestar Animal con inversiones y campañas de concienciación

El Ayuntamiento de Plasencia ha presentado de manera oficial la Concejalía de Bienestar Animal. El nuevo área, dirigido por la concejala Ana Gallego Polo, nace con el objetivo de convertir al ayuntamiento en un punto de referencia para los propietarios de animales y mejorar la convivencia entre las mascotas, sus dueños y el resto de vecinos. Entre sus primeras actuaciones estarán las campañas de concienciación, adopción y tenencia responsable.

Plasencia cuenta actualmente con 77 colonias felinas localizadas y 51 gestores acreditados para su atención, unas cifras que el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa coincidiendo con esta inauguración. El alcalde, David Dóniga, ha señalado que una de las prioridades será mejorar la gestión de estos espacios y aumentar la colaboración ciudadana.

Más colonias que gestores acreditados

El alcalde ha destacado especialmente la situación de las colonias felinas, ya que actualmente existen 26 colonias más que gestores acreditados para hacerse cargo de ellas. Dóniga ha reconocido que "no es fácil el día a día de la gestión de estas colonias" y ha hecho un llamamiento para incorporar nuevos voluntarios.

Dóniga ha puesto en valor el trabajo que realizan diariamente estos voluntarios y ha señalado que el consistorio busca mantener "el contacto, la coordinación y la escucha" con los diferentes colectivos y asociaciones vinculados al bienestar animal en la ciudad.

Campañas de adopción y concienciación

La nueva Concejalía de Bienestar Animal tendrá también entre sus líneas de actuación el desarrollo de campañas de concienciación y adopción, en colaboración con las asociaciones y voluntarios de Plasencia.

Entre las iniciativas que el Consistorio pretende recuperar se encuentra una campaña relacionada con la tenencia responsable de mascotas y la limpieza de la vía pública. Dóniga ha recordado que años atrás ya se puso en marcha desde los servicios municipales una campaña sobre la utilización de agua cuando se sale a pasear con los animales, una iniciativa que ahora se estudia retomar.

El área también incidirá en algunos trámites relacionados con los animales de compañía. El primer edil ha recordado que es necesario implantar el microchip mediante un veterinario homologado y realizar posteriormente la inscripción del animal en el registro de identificación de animales de compañía, también a través de un profesional homologado.

Inversión para mejorar el refugio municipal

Otro de los objetivos anunciados por el equipo de Gobierno será actuar sobre las instalaciones del refugio municipal. Dóniga ha explicado que el presupuesto municipal contempla inversiones para mejorar el espacio y ha asegurado que ha visitado las instalaciones en varias ocasiones para conocer de primera mano sus necesidades.

"El Ayuntamiento hará inversiones allí, para mejorar esas instalaciones y el día a día de las mascotas que allí se encuentran", ha declarado el regidor, que también ha reconocido el trabajo desarrollado por los responsables y voluntarios que se encargan de la atención de los animales.

La nueva concejalía pretende así abordar el bienestar animal desde varios frentes: la atención de las colonias felinas, la adopción, la concienciación ciudadana, la coordinación con las asociaciones y la mejora de las instalaciones municipales.

Nuevo plan de asfaltado

Durante la rueda de prensa, el alcalde también ha avanzado actuaciones relacionadas con el mantenimiento de las calles de Plasencia. Dóniga ha explicado que el actual plan de asfaltado se encuentra en ejecución y que, una vez finalizado, se pondrá en marcha "de manera inmediata" un plan de recuperación localizada del firme y bacheo.

Además, el Ayuntamiento está preparando un nuevo plan de asfaltado que incluirá 16 calles. El alcalde ha señalado que la recuperación de las vías y espacios públicos es uno de los principales objetivos que se ha marcado desde su llegada al cargo.

En paralelo, el área de Urbanismo está localizando zonas de acerado que presentan un peor estado para establecer prioridades. Según ha explicado Dóniga, la brigada de obras está actuando sobre las situaciones más urgentes mientras se prepara una planificación más amplia.