La Asociación de Vecinos El Pilar celebrará elecciones el 10 de septiembre para elegir junta directiva

La Asociación de Vecinos El Pilar-Plaza de Toros de Plasencia celebrará el próximo 10 de septiembre una asamblea general extraordinaria para elegir a su nueva junta directiva. La convocatoria, firmada por la presidenta en funciones, Soraya Burdallo, llega después de que se iniciara el proceso de renovación de la entidad tras la condena a su hasta ahora presidente, Julián Villegas.

La reunión tendrá lugar en la sede de la asociación a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 en segunda. El programa contempla, además, la presentación de candidaturas y las elecciones, el nombramiento de la lista más votada como nueva junta directiva y una modificación de los estatutos.

Elecciones para renovar la asociación

La convocatoria permitirá elegir a los nuevos responsables del colectivo vecinal y culminar el proceso abierto el pasado agosto, cuando la asociación anunció la celebración de una primera asamblea extraordinaria para iniciar el relevo en su presidencia y junta directiva.

La renovación se produce después de la sentencia firme que condenó a Villegas como responsable de un delito de falsedad en documento privado. El Tribunal de Instancia Sección de lo Penal plaza número 1 le impuso seis meses de prisión, cuya ejecución quedó suspendida durante dos años, condicionada a que no vuelva a delinquir y permanezca a disposición del juzgado.

La condena y el debate sobre el cese

La resolución judicial llegó tras la denuncia presentada por dos integrantes de la directiva. El juzgado consideró probado que, en noviembre de 2020, se plasmó documentalmente una reunión de la junta directiva que no llegó a celebrarse y se hicieron constar determinados cambios de cargos, simulando las firmas de las denunciantes.

Posteriormente, esa documentación fue presentada ante el Ayuntamiento de Plasencia dentro de expedientes de subvenciones correspondientes a los años 2021 y 2022. Tras conocerse la sentencia, miembros de la directiva reclamaron una asamblea para abordar el futuro de la presidencia y solicitar el cese de Villegas.

El proceso de renovación

Algunos integrantes de la asociación señalaron entonces que la condena podía encajar en uno de los supuestos de cese recogidos en los estatutos. Por su parte, Villegas defendió que la sentencia no le inhabilitaba para continuar al frente del colectivo y ha contado que los estatutos no determinaban su cese automático.

En este contexto, el alcalde de Plasencia, David Dóniga, mantuvo un encuentro con los miembros de la junta directiva para abordar la situación de la asociación. Desde el Ayuntamiento señalaron que el objetivo era impulsar la renovación institucional y garantizar la continuidad de la correcta gestión del colectivo.

Modificación de los estatutos

Ahora, la asamblea del 10 de septiembre supondrá un nuevo paso en este proceso. Además de la elección de la nueva junta directiva, la asociación ha incluido en el orden del día la modificación de sus estatutos, aunque la convocatoria no concreta el contenido de los cambios que se someterán a consideración de los socios.

La reunión se celebrará quince días después de que la asociación haya iniciado formalmente el proceso de relevo y servirá así para determinar la nueva dirección del colectivo vecinal.