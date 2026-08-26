Cáritas Plasencia abre una puerta al empleo con un curso gratuito para quienes no tienen la ESO

Encontrar un empleo puede convertirse , en ocasiones, en una carrera de obstáculos para quienes no cuentan con una titulación básica. Con el objetivo de reducir esa barrera, Cáritas Diocesana de Plasencia pone en marcha un curso de Competencias Clave de Nivel 2, dirigido especialmente a personas desempleadas que no tengan la ESO ni una titulación homologada.

La formación contará con 15 plazas y tendrá una duración de 250 horas. El plazo para presentar las solicitudes comienza este martes, 25 de agosto, y permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre, ambos días incluidos.

15 plazas para personas desempleadas

El curso se enmarca en la convocatoria 2026 del Programa Operativo de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, dentro de la operación "Competencias+ Formación para el acceso a un empleo digno". La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el IRPF 0,7 Est 2025-Ejec. 2026.

La formación está destinada a personas desempleadas de Plasencia y de sus comarcas limítrofes, con especial atención a colectivos que pueden encontrar mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Entre ellos se encuentran jóvenes, personas en paro de larga duración, mujeres, migrantes, mayores de 45 años, familias monoparentales y personas que hayan sufrido cualquier tipo de discriminación en el mercado laboral, entre otros perfiles.

El requisito que marca especialmente el curso es la ausencia del título de la ESO o de una titulación homologada equivalente, de manera que la formación busca proporcionar las competencias necesarias para que sus participantes puedan continuar su itinerario formativo y mejorar sus posibilidades de acceso a un empleo.

Lengua, matemáticas y formación para el trabajo

El programa tendrá como eje central las competencias en lengua castellana y matemáticas, dos de las materias que forman parte de las competencias clave de nivel 2. A ellas se sumarán diferentes contenidos transversales relacionados directamente con el entorno laboral y social.

En concreto, los participantes recibirán formación en sostenibilidad medioambiental, igualdad, alfabetización digital, prevención de riesgos laborales y derechos laborales. De esta forma, el curso no se limitará a reforzar conocimientos básicos, sino que también incorporará herramientas que pueden resultar necesarias para desenvolverse en un puesto de trabajo.

Cáritas Diocesana de Plasencia ha declarado que con esta iniciativa pretende "contribuir a la formación y capacitación de las personas desempleadas de Plasencia y sus comarcas limítrofes", especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

El curso arranca el 21 de septiembre

La fecha prevista para el inicio de las clases es el 21 de septiembre de 2026, mientras que la finalización está prevista para el 3 de diciembre. En total serán 250 horas de formación destinadas a mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de los participantes.

Las personas interesadas pueden acceder a la solicitud a través de la página web y las redes sociales de Cáritas, así como recogerla directamente en su centro. Para obtener más información también pueden acudir al propio Centro Integral de Empleo de Cáritas, situado en la carretera de Circunvalación Sur, kilómetro 2, en Plasencia.

El horario de atención para realizar consultas es de 9.30 a 14.00 horas. El plazo permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre, por lo que las 15 plazas disponibles se dirigen a quienes quieran iniciar en septiembre este itinerario de formación.