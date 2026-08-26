La Comisión Jurídica de Extremadura avala la subida de 300 euros para la Policía Local de Plasencia

La Comisión Jurídica de Extremadura ha respaldado el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Plasencia para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Policía Local y aprobar un incremento de 300 euros mensuales por agente por los factores de peligrosidad y penosidad. El órgano consultivo regional ha rechazado la declaración de nulidad que el propio consistorio había iniciado para revisar el acuerdo.

El dictamen, emitido el pasado 20 de agosto ante el incremento de protestas policiales, concluye que no existió una "omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido", por lo que avala la tramitación realizada. Con este pronunciamiento, el ayuntamiento confirma la vigencia del acuerdo aprobado por el Pleno el 30 de julio de 2025.

Un aumento de 300 euros mensuales desde julio de 2025

La modificación de la RPT del cuerpo de la policía local incorporó el factor de peligrosidad y penosidad al complemento específico de los agentes. El acuerdo estableció un incremento retributivo lineal de 300 euros mensuales para cada funcionario, con efectos económicos desde el 1 de julio de 2025.

Sin embargo, el ayuntamiento abrió posteriormente un expediente de revisión de oficio tras recibir escritos de la Subdelegación del Gobierno e informes internos que advertían de posibles deficiencias formales en el procedimiento seguido.

El objetivo era determinar si el acuerdo podía ser nulo de pleno derecho por una supuesta falta de negociación real con las representaciones sindicales sobre la cuantificación y valoración de este complemento. La cuestión se trasladó a la Comisión Jurídica de Extremadura, que ahora ha emitido un dictamen desfavorable a la declaración de nulidad.

Dos convocatorias a los sindicatos

La Comisión ha tenido en cuenta que el ayuntamiento convocó a las organizaciones sindicales a la Mesa General de Negociación en dos ocasiones, el 28 de mayo y el 21 de julio de 2025, y que previamente les remitió la documentación justificativa del incremento, entre ella la memoria económica y los informes técnicos de la Jefatura.

El dictamen considera que el complemento fue sometido al debate de los representantes sindicales y concluye que el requisito de negociación colectiva se cumplió. La Comisión señala que esta obligación exige convocar a los órganos competentes y permitir el debate en condiciones de igualdad, un procedimiento que, según el consistorio, se realizó correctamente.

El hecho de que no se alcanzara un consenso unánime o de que algunas organizaciones sindicales abandonaran la sesión no invalida el proceso ni supone una vulneración del derecho a la negociación, según la resolución.

El ayuntamiento da por cerrado el procedimiento

El expediente de revisión de oficio había sido iniciado por el propio ayuntamiento con el objetivo de garantizar la "máxima transparencia y seguridad jurídica" después de las dudas planteadas sobre la tramitación del acuerdo.

Con el dictamen de la Comisión Jurídica, el órgano municipal considera que queda respaldada la legalidad del procedimiento y que se mantiene plenamente vigente el acuerdo plenario aprobado en julio de 2025. La decisión consolida, por tanto, el incremento retributivo de 300 euros mensuales por peligrosidad y penosidad para los locales de Plasencia.

El Gobierno municipal ha señalado que, con este pronunciamiento, queda "finalizado este procedimiento administrativo" y se consolida "de manera definitiva" el reconocimiento retributivo aprobado para los miembros de la Policía Local placentina.