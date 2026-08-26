MSU- Norte pide cobrar por aparcar en La Isla y Puente Trujillo para impulsar el comercio de Plasencia

MSU-Norte ha reclamado al Ayuntamiento de Plasencia que las 465 plazas de los parkings de La Isla y del Puente Trujillo pasen a ser de pago este próximo otoño. La organización plantea tarifas "muy módicas" para favorecer la rotación y, con ello, apoyar al comercio, la hostelería y el turismo de la ciudad.

La propuesta se completa con bonos económicos para residentes del centro histórico sin plaza de garaje y trabajadores, además de la ampliación del parking de La Isla y la apertura del espacio de hostelería construido en el aparcamiento del Puente Trujillo.

Una visita a los dos aparcamientos

La Alianza Territorial MSU-Norte ha contado que ha visitado este martes ambos parkings y ha encontrado el de La Isla "colapsado y saturado", mientras que los espacios de los alrededores también se encontraban ocupados, señalando que los visitantes tenían que dar vueltas para encontrar una plaza libre.

El parking de La Isla, con 345 plazas, entró en funcionamiento en 2011 tras una inversión de 860.478 euros. Por su parte, el del Puente Trujillo cuenta con otras 120 plazas y fue inaugurado en agosto de 2021, con una inversión de 1,68 millones de euros.

Favorecer la rotación

Francisco Martín, portavoz del MSU-Norte, ha señalado que el aparcamiento de La Isla lleva 15 años siendo gratuito de manera plena, sin rotación y con los sistemas de control y el edificio de vigilancia cerrados. Por ello, la organización ha reclamado una modificación del actual modelo en los próximos meses y a un precio asequible.

"Que las 465 plazas de los Parkings de La Isla y del Puente Trujillo sean de pago este próximo otoño, a un precio muy módico", ha pedido el colectivo. El objetivo, según ha explicado, es facilitar la rotación de vehículos y favorecer la llegada de visitantes y clientes al centro de la ciudad.

Bonos y más plazas en La Isla

La propuesta contempla, de igual forma, bonos de precios asequibles para los residentes del centro histórico y la zona de contacto que no tengan plaza de garaje, así como para los trabajadores.

El MSU-Norte también ha aprovechado para proponer la ampliación del parking de La Isla, pasando de las actuales 345 plazas a entre 700 y 800. Junto a esta actuación, plantea construir una Plaza-Balcón en rasante con la avenida del Valle, con vistas al río Jerte y al parque de La Isla y con servicios públicos, baños y espacios de hostelería.

Abrir el espacio de hostelería del Puente Trujillo

La organización también ha reclamado la puesta en servicio del espacio de restauración construido en la Plaza-Balcón del parking de Eulogio González. El local fue construido con la inauguración del aparcamiento hace cinco años, y desde entonces no ha sido habilitado en ninguna ocasión para su funcionamiento.

El MSU-Norte ha puesto así el foco en que su apertura podría ofrecer un nuevo servicio a los usuarios del Paseo Fluvial del Jerte y contribuir a la creación de empleo.

Gestión municipal o convenio social

Para finalizar, la organización ha propuesto que desde el propio ayuntamiento se estudie la gestión directa municipal de ambos aparcamientos o la posibilidad de alcanzar un convenio con una entidad social para cubrir sus costes. "No es verdad que al ser dos parkings construidos con fondos europeos deban de ser gratis total", ha señalado la Alianza Territorial.

El MSU-Norte sostiene que las instalaciones deben ser "sostenibles económicamente", aunque sin ánimo de lucro. Finalmente, ha reclamado que el órgano municipal estudie el cambio de modelo de gestión para ambos aparcamientos.