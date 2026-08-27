Plasencia vive el "llenazo" de "20 a la Isla" durante tres martes seguidos y se consolida como una de las citas del verano

El Parque de la Isla ha vuelto a convertirse este agosto en uno de los principales puntos de encuentro del ocio estival en Plasencia. La edición de 2026 de "20 a la Isla" ha cerrado sus tres jornadas con el aforo completo y una "afluencia masiva" de familias, jóvenes y visitantes, según el balance realizado este miércoles por la Concejalía de Juventud.

El ciclo, celebrado durante las noches de los martes 11, 18 y 25 de agosto, ha reunido propuestas de música, ilusionismo, humor y monólogos. Desde el Ayuntamiento de Plasencia han calificado la participación y la asistencia de esta edición como un "éxito rotundo" y han señalado que la cita ya se erige como una de las propuestas culturales de referencia del verano.

Tres martes con el aforo completo

La programación comenzó el pasado 11 de agosto con la actuación de Chaíto & Palosanto, que llevó hasta el Parque de la Isla una propuesta basada en la rumba y los ritmos flamencos. La jornada inaugural registró una amplia respuesta del público y un ambiente especialmente dinámico.

Una semana después, el 18 de agosto, el Mago Roger fue el protagonista de la segunda jornada con su espectáculo "Vive tus sueños". La propuesta combinó ilusionismo, humor y participación y reunió a numerosas familias, con los más pequeños entre los principales protagonistas de la noche.

Finalmente, el broche de oro este pasado martes corrió a cargo de una doble propuesta. El espectáculo "Doscapacitados" ofreció un monólogo centrado en la inclusión, la motivación y la superación, mientras que Bellotaris Fallecidos puso el cierre musical a la edición con una actuación de punk rock que mantuvo el ambiente festivo hasta el final.

Música, magia y humor en el Parque de la Isla

El ayuntamiento ha destacado la variedad de las propuestas como una de las claves de esta edición, que ha atraído a muchos vecinos y vecinas curiosos durante estos tres días. La programación ha combinado diferentes estilos y formatos, desde la música hasta el ilusionismo y el humor, además de contenidos vinculados a la inclusión y la concienciación social.

Una iniciativa que ha contado tanto con artistas y formaciones de la escena extremeña como con espectáculos dirigidos al público familiar. De este modo, las tres noches han reunido propuestas diferentes pensadas para llegar a distintos públicos.

Otro de los elementos destacados ha sido la elección del Parque de la Isla como escenario. El enclave, natural y abierto, ha permitido desarrollar las actividades durante las noches de verano en un entorno al aire libre, una de las características que, junto con la programación variada y la entrada gratuita, ha favorecido la asistencia.

Cultura y ocio gratuitos

Desde el consistorio han señalado que el acceso libre permite que la oferta cultural y de ocio pueda ser disfrutada por todo los vecinos. Con este formato, se busca reforzar una programación estival accesible y ofrecer alternativas de ocio saludable durante el verano.

La Concejalía de Juventud ha trasladado además su agradecimiento a la ciudadanía por la participación y por el comportamiento "ejemplar" mantenido durante las tres jornadas. De igual forma, ha reconocido el trabajo del personal técnico, los servicios de organización y los equipos de seguridad que han participado en el desarrollo de las actividades.

Tras el cierre de esta edición, el ayuntamiento ha reafirmado su compromiso de seguir apostando por "20 a la Isla" en próximas convocatorias y consolidar esta cita como uno de los pilares de la programación cultural y de ocio de Plasencia durante el verano.