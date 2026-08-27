Plasencia da los primeros pasos para el control de jabalíes en la ciudad

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado un nuevo paso para tratar de frenar la presencia de jabalíes en el casco urbano. La Concejalía de Medio Ambiente ya ha solicitado formalmente a la Junta de Extremadura el permiso necesario para poner en marcha las actuaciones de control y ha comenzado a preparar su ejecución junto a las entidades que participarán en el dispositivo.

La autorización autonómica es ahora el principal trámite pendiente para poder intervenir. Mientras espera la resolución, el consistorio ya ha mantenido las primeras reuniones de coordinación con las federaciones de cazadores y arqueros, con el objetivo de que el operativo pueda activarse "de manera inmediata y con todas las garantías" una vez obtenido el visto bueno.

Los jabalíes, cada vez más cerca de la ciudad

La presencia de estos animales no es nueva en Plasencia y en las últimas semanas se han producido nuevos avistamientos dentro del núcleo urbano. Uno de los más recientes tuvo lugar de madrugada en la rotonda de la avenida de Portugal, en la entrada de Ciudad Jardín, donde varios ejemplares fueron grabados desplazándose por la vía pública.

El episodio se suma a otros registrados anteriormente, como el vídeo que se viralizó el pasado mes de marzo y en el que una familia de jabalíes recorría la avenida de Salamanca y sus alrededores. El entorno de Valcorchero, próximo al casco urbano, constituye el hábitat desde el que estos animales pueden aproximarse a la ciudad, especialmente durante la noche y en busca de alimento.

La situación preocupa por el riesgo que supone para la circulación y la seguridad de los vecinos, además de por los daños que pueden provocar los animales en parques y jardines. El ayuntamiento ya había anunciado su intención de establecer un sistema de control que permita reducir estas incursiones desde el monte público de Valcorchero.

Coordinación con cazadores y arqueros

La concejala de Medio Ambiente, Belinda Martín, ha explicado que el consistorio está trabajando para tener preparado el dispositivo antes de recibir la autorización autonómica: "en cuanto recibamos la autorización, podremos dar el siguiente paso", ha señalado.

Para ello, el ayuntamiento ya ha iniciado las reuniones con la Federación de Cazadores y la Federación de Arqueros. En estos encuentros se están abordando los aspectos necesarios para organizar una posible intervención y establecer una planificación conjunta que permita actuar cuando se complete la tramitación.

Martín ha insistido en que el permiso de la Junta de Extremadura constituye el paso imprescindible para poder desarrollar las actuaciones: "queremos que todo esté preparado para actuar con la mayor rapidez posible y dar respuesta a los vecinos", ha indicado la responsable municipal.

Un procedimiento pendiente de autorización

La actuación se plantea mediante la coordinación entre las distintas administraciones y los agentes implicados, de forma que cualquier intervención se desarrolle de manera ordenada y conforme a la normativa vigente.

Desde el consistorio mantendrá mientras tanto el seguimiento tanto de la situación como de la tramitación administrativa. Del mismo modo, la Concejalía de Medio Ambiente informará de las actuaciones que finalmente puedan ponerse en marcha una vez que la Junta de Extremadura conceda la correspondiente autorización.

El objetivo municipal es que el trabajo previo permita acortar los plazos cuando llegue el permiso autonómico y dar así respuesta a un problema que ha ido ganando presencia en las calles de Plasencia, con nuevos avistamientos de jabalíes en distintos puntos del entorno urbano.