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Herida grave una mujer en una salida de vía en la A-66 a la altura de Plasencia

La víctima sufre diversos traumatismos y ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Entrada de urgencias del Hospital Virgen del Puerto.

Entrada de urgencias del Hospital Virgen del Puerto. / Toni Gudiel

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E. P. E.

Una mujer de 82 años ha resultado herida grave en un accidente de tráfico registrado este jueves en la autovía A-66, a la altura de la localidad cacereña de Plasencia.

El siniestro, que ha consistido en la salida de la vía de un vehículo en el que viajaban dos ocupantes, ha tenido lugar 17.50 horas en el kilómetro 466 de la autovía A-66, según informa el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Plasencia, dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil y personal de emergencias de la autovía.

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