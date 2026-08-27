Plasencia estudia la viabilidad de 12 viviendas unifamiliares en Altos de Valcorchero

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado luz verde, a través de la Junta de Gobierno Local, a la propuesta de actuación para la construcción de 12 viviendas unifamiliares de nueva planta en el residencial Altos de Valcorchero. La actuación se desarrollará en la manzana 18 del PP-4 y se repartirá en varias parcelas situadas en las calles Hoces de Vegacervera y Sierra de Ancares.

El acuerdo forma parte del expediente 2026/2460N, en el que se recoge la consulta de viabilidad presentada por José Luis Galindo Rubio, en representación de Construcciones Mato Garay S.L. La propuesta plantea el desarrollo de una nueva promoción residencial de viviendas unifamiliares en esta zona de Plasencia.

Tres fases para completar las viviendas

La actuación aprobada se divide en tres fases, que agrupan un total de cuatro viviendas cada una hasta completar las 12 previstas. La primera de ellas se desarrollará sobre cuatro parcelas situadas entre las calles Hoces de Vegacervera y Sierra de Ancares. La segunda fase contempla otras cuatro parcelas y la tercera completará el proyecto con otras cuatro viviendas unifamiliares.

La distribución por fases permite ordenar la actuación prevista en los solares incluidos en la manzana 18 del PP-4. El expediente municipal incorpora, además, las referencias catastrales correspondientes a las parcelas en las que se plantea la construcción de las nuevas viviendas.

La propuesta se tramita como una actuación de “edificación de nueva planta”, según figura en la documentación analizada por la Junta de Gobierno Local. De este modo, el acuerdo municipal se centra en la construcción de las nuevas viviendas dentro de una zona residencial que continúa desarrollándose con nuevos proyectos urbanísticos.

Informes municipales previos

Antes de su aprobación por la Junta de Gobierno Local, la actuación contó con distintos informes municipales incorporados al expediente. Entre ellos figura un informe del arquitecto municipal, emitido el 22 de abril de 2026, así como otro de la Técnica de Administración General, suscrito también por el secretario general en funciones, con fecha de 21 de julio de 2026.

El proyecto está promovido por Construcciones Mato Garay S.L., a través de su representante, y se refiere expresamente a los solares de la manzana 18 del PP-4 de Altos de Valcorchero. La documentación municipal identifica las parcelas concretas sobre las que se plantea el desarrollo de las tres fases de la promoción.

Nuevas viviendas en el PP-4

Con la aprobación de la propuesta por parte de la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento de Plasencia da un paso administrativo dentro de la tramitación de esta actuación urbanística. El proyecto contempla exclusivamente las 12 viviendas unifamiliares previstas en la manzana 18 del PP-4, sin que la documentación incorporada al acuerdo detalle en esta propuesta otras actuaciones complementarias.

La construcción se distribuirá entre los solares localizados en las calles Hoces de Vegacervera y Sierra de Ancares. Las tres fases previstas permitirán desarrollar de manera progresiva las 12 viviendas incluidas en el expediente, cuyo estudio y tramitación han culminado ahora con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local.

La actuación se incorpora así a los acuerdos municipales relacionados con el desarrollo urbanístico de Plasencia y supone un nuevo paso para la futura edificación residencial en el entorno de Altos de Valcorchero, donde la propuesta aprobada por la Junta de Gobierno Local contempla exclusivamente la construcción de estas 12 viviendas unifamiliares de nueva planta.