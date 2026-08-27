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Manifestación

Plasencia se suma al respaldo a Ceuta y convoca una concentración el próximo 2 de septiembre

El ayuntamiento invita a los vecinos a concentrarse el 2 de septiembre ante la puerta consistorial para enviar un mensaje de "unidad y solidaridad" con la ciudad autónoma

Plasencia se suma al respaldo a Ceuta y convoca una concentración el próximo 2 de septiembre

Plasencia se suma al respaldo a Ceuta y convoca una concentración el próximo 2 de septiembre / Toni Gudiel

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Lucía Suárez

Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia se adherirá a la convocatoria impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta. El consistorio ha convocado a los placentinos el próximo miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas ante la puerta del Ayuntamiento.

Bajo el lema "Plasencia con Ceuta", la concentración pretende trasladar un mensaje "unánime de unidad" con la ciudad autónoma. El acto se celebrará después de la grave crisis migratoria registrada a finales de julio, momento en el que miles de personas entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos, provocando una situación de emergencia y una fuerte presión sobre los servicios públicos y las capacidades de acogida de la ciudad.

Una convocatoria de la FEMP

El órgano municipal ha anunciado que, al sumarse a la iniciativa promovida por la FEMP, manifiesta de manera activa su respaldo al pueblo de Ceuta. Del mismo modo, ha invitado a todos los vecinos y vecinas a participar en la concentración del próximo 2 de septiembre.

La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Plasencia. Desde el consistorio han animado a la ciudadanía a "acompañarnos y mandar un mensaje unánime de unidad" y han llamado a los placentinos a sumarse a la convocatoria.

Una crisis que continúa en Ceuta

La concentración se enmarca en la movilización institucional surgida tras la entrada masiva de personas migrantes que se produjo los días 30 y 31 de julio. Dicha situación generó una presión inédita sobre el control fronterizo, la atención humanitaria, la acogida y distintos servicios públicos de la ciudad autónoma.

El Gobierno central ha declarado ya la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. El real decreto, publicado este martes en el BOE, establece esta medida hasta el 31 de diciembre y contempla una coordinación reforzada para afrontar la crisis derivada de la permanencia de un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva de finales de julio.

Cita el 2 de septiembre

El acto tendrá lugar el miércoles, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en la puerta del Ayuntamiento de Plasencia. Desde el consistorio han hecho un llamamiento abierto a la participación y han invitado a los placentinos a sumar su voz a esta muestra de respaldo.

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De esta manera, el consistorio se adhiere a la convocatoria de la FEMP para manifestar "todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo de Ceuta". Una iniciativa que Plasencia trasladará a la calle con una concentración a la que podrán asistir todos los vecinos.

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