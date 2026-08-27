Los vecinos de Intramuros logran un plan de choque para el centro de Plasencia

La Asociación de Vecinos Intramuros-Centro de Plasencia ha logrado el compromiso del ayuntamiento para ejecutar un plan de choque que implica el centro de la ciudad. La medida incluirá actuaciones de limpieza, reparación de baldosas y acondicionamiento de varios aparcamientos públicos y sus escaleras y ascensores.

Además, la entidad vecinal ha trasladado al nuevo alcalde otras reclamaciones relacionadas con el estacionamiento, la seguridad ciudadana, el ruido nocturno y la celebración de conciertos en el centro. El compromiso municipal reside en desarrollar las medidas planteadas, "si no en el mes de septiembre, antes de finalizar noviembre".

Reunión con el nuevo alcalde

La asociación ha celebrado este pasado miércoles una reunión con el alcalde de Plasencia, David Dóniga, a petición de la propia entidad vecinal. El encuentro, celebrado después del nombramiento del nuevo regidor el pasado mes de junio, ha tenido como eje principal establecer un primer contacto de cortesía y trasladar las principales necesidades y reclamaciones de los residentes del centro.

Según ha trasladado la asociación, la reunión se ha desarrollado dentro de un "ambiente dialogante y comprensivo" hacia las propuestas planteadas. Los vecinos, por su parte, han entregado al alcalde un dossier con diferentes actuaciones que afectan tanto al Distrito Centro como a otros asuntos relacionados con la ciudad para su estudio y posible solución.

Como primera medida, se ha dado luz verde a un plan de choque previsto, inicialmente, para el próximo mes de septiembre, con actuaciones entre las que figura una limpieza general del centro de Plasencia.

Baldosas y aparcamientos

El proyecto contempla también un repaso y cementado de las baldosas de las vías públicas que conducen hasta la Plaza Mayor, incluida la propia plaza. El objetivo, según ha apuntado la asociación, es evitar tropiezos y caídas de los peatones, un suceso que en los últimos meses ha generado debate.

La actuación tendrá un carácter provisional y se llevará a cabo como una solución rápida hasta que se ejecuten los proyectos previstos para estas calles. Asimismo, la mejora del pavimento es una de las reclamaciones que la asociación ha trasladado al nuevo alcalde dentro de las propuestas incluidas en el dossier.

Entre las demandas de los vecinos también ha figurado la limpieza integral en los aparcamientos de La Isla y Eulogio González. Los trabajos incluirían las escaleras y los ascensores de estos dos estacionamientos, así como el ascensor del Centro de Salud I Luis de Toro, con una supervisión de su mantenimiento.

Zona azul, seguridad y ruido

Durante el encuentro se han abordado otras cuestiones relacionadas con la movilidad y el aparcamiento. Entre ellas se encuentra el restablecimiento de la zona azul, que ya fue reclamada hace unos meses por la asociación vecinal, y la zona verde para residentes.

La asociación ha planteado, además, una nueva necesidad en materia de movilidad: estudiar nuevos espacios de estacionamiento en el centro para facilitar el acceso al comercio tradicional y al Centro Comercial Abierto.

El control del ruido nocturno en las zonas de ocio ha sido otra de las cuestiones que preocupaba a los vecinos. Especialmente han mostrado su preocupación por la celebración de un número elevado de conciertos en el centro de la ciudad y han reclamado que este tipo de eventos se desarrollen en espacios más amplios y adecuados para el público que concentran.

Más presencia policial

En última instancia, los representantes vecinales han pedido ampliar el horario de apertura de la Oficina de Policía Municipal, ubicada en la calle del Rey, y reforzar la presencia policial en el centro.

La asociación considera necesaria una mayor presencia de agentes para aumentar la tranquilidad tanto de los residentes como de los comerciantes. Tras la reunión, ha indicado que existe el compromiso de llevar a cabo, "en lo posible", las medidas planteadas en el plan de choque durante septiembre o, en caso de que no puedan ejecutarse entonces, antes de que finalice el próximo mes de noviembre.