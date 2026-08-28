Ayuntamiento y ONCE estrechan su colaboración para mejorar la movilidad y accesibilidad en Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia ha mantenido este pasado martes una reunión con Sara Mejía, directora de la ONCE en Plasencia y en la zona norte de Extremadura, con el objetivo de estrechar la colaboración entre ambas entidades y abordar las necesidades de las personas con discapacidad visual de la ciudad.

Durante el encuentro, Mejía ha trasladado al consistorio que más de un centenar de personas afiliadas a la ONCE viven actualmente en Plasencia, una cifra que pone de manifiesto, a su juicio, la importancia de que las actuaciones municipales tengan en cuenta las necesidades específicas de este colectivo.

Apoyo técnico para las obras

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido precisamente la accesibilidad de las calles y de los espacios públicos. La directora de la ONCE ha apuntado que el ayuntamiento "está acometiendo diferentes remodelaciones urbanísticas" y ha considerado importante que, durante el diseño y ejecución de estas actuaciones, se incorporen criterios que faciliten el desplazamiento de las personas con discapacidad visual.

En este sentido, Mejía ha ofrecido la colaboración de la organización para que sus técnicos puedan examinar dichas actuaciones municipales: "Nosotros podríamos facilitar los técnicos para que hagan esa valoración", ha explicado, con el objetivo de que las intervenciones urbanísticas incorporen desde el principio las necesidades de las personas con discapacidad visual y de otra índole.

Más de 100 afiliados en Plasencia

La directora de la ONCE ha explicado además la dimensión de la organización y los servicios que presta. En su ámbito territorial, que comprende desde el río Tajo hacia el norte de Extremadura, cuentan con algo más de 300 personas afiliadas, de las cuales más de 100 residen en Plasencia.

Mejía ha querido recordar que la ONCE forma parte de un grupo social y que su actividad , basada en la venta de productos, "no es la única alternativa" para acceder a un puesto laboral. La organización se encarga de prestar servicios sociales a las personas con discapacidad visual, al tiempo que cuenta con una red de vendedores que incluye tanto a personas con discapacidad visual como a trabajadores con otros tipos de discapacidad.

Más allá de los productos

En este ámbito, ha explicado el papel de Inserta, la plataforma a través de la cual se facilita el acceso al empleo de personas con discapacidad o con diferentes capacidades dentro de las entidades que forman parte del Grupo Social ONCE.

Entre las opciones se encuentran las empresas de ILUNION, donde se integran diferentes actividades, como hoteles, servicios de atención telefónica y otras áreas empresariales. De esta manera, la organización ha trasladado al ayuntamiento las distintas vías existentes para favorecer la incorporación laboral de personas con discapacidad.

El papel de los perros guía

Otro de los asuntos que se han tratado durante el encuentro ha sido el papel de los perros guía en este tipo de servicios. Mejía ha explicado al consistorio, de forma general, el proceso que debe seguir una persona afiliada a la ONCE para poder acceder a un perro guía y las condiciones que rodean a su incorporación como apoyo para las personas con discapacidad visual.

El encuentro ha servido así para poner sobre la mesa diferentes ámbitos de colaboración, desde la accesibilidad del espacio urbano hasta el empleo y los servicios sociales, pasando por los recursos específicos dirigidos a las personas con discapacidad visual.

Así, la ONCE ha trasladado su disposición a colaborar con el ayuntamiento para aportar su conocimiento técnico y facilitar que las futuras actuaciones municipales tengan en cuenta las necesidades de este colectivo. Una colaboración especialmente relevante en una ciudad en la que, según los datos facilitados por Mejía, más de un centenar de personas afiliadas a la organización residen actualmente.