El Ayuntamiento de Plasencia anula una liquidación urbanística tras constatar que la sanción ya había sido pagada

El Ayuntamiento de Plasencia ha aprobado, en Junta de Gobierno Local, la anulación de una liquidación de 3.001 euros correspondiente a una sanción por una presunta infracción urbanística en unos inmuebles situados en la Ronda del Salvador 94-96. La decisión se ha adoptado después de que el expediente haya constatado que la sanción ya había sido abonada voluntariamente, con las reducciones legalmente previstas, antes de que finalizara el procedimiento.

De esta forma, se ha autorizado la baja de la liquidación número 2026/064/6581, a nombre de Raúl Sandoval Ramos, después del recurso de reposición presentado en contra. El expediente recoge que el pago de la sanción se había realizado por un importe de 1.125,37 euros, una cantidad inferior a los 3.001 euros que posteriormente figuraban en la liquidación.

Un pago anterior a la finalización del procedimiento

El origen del caso se encuentra en el expediente 8297V/24, relacionado con una presunta infracción urbanística derivada de actuaciones realizadas en los inmuebles de la Ronda del Salvador 94-96. Según los datos consultados por la Tesorería Municipal, Raúl Sandoval Ramos figuraba como sujeto pasivo de una liquidación de 3.001 euros.

El afectado presentó el 28 de julio de 2026 un recurso de reposición en el que solicitaba la baja de esa liquidación. En él argumentaba que había procedido al abono de la sanción dentro del plazo establecido y que se habían aplicado las reducciones previstas legalmente. El informe del Técnico de Administración General de la Unidad de Disciplina Urbanística, emitido el 31 de julio, ha respaldado esa petición.

El documento señala que, con fecha 30 de junio de 2025, antes de que finalizara el procedimiento sancionador, la sociedad TABIPLA 2006 SL había realizado el pago voluntario de la sanción por importe de 1.125,37 euros. El propio informe apunta que ese pago no fue conocido por la Unidad de Disciplina Urbanística cuando se elevó la propuesta de sanción.

Se reconoce el desconocimiento del pago

El informe técnico explica que el pago se efectuó aplicando las reducciones contempladas en la normativa urbanística extremeña. En concreto, recoge que el artículo 186.7 de la Ley 11/2018 establece una reducción del 25% cuando la persona infractora reconoce su responsabilidad y realiza el pago voluntario antes de que finalice el procedimiento. Esta reducción es acumulable con la prevista en el artículo 173.2, correspondiente al 50% del importe de la multa.

De esta manera, el informe de la Unidad de Disciplina Urbanística, después de acreditar el pago, ha señalado que "por lo expuesto, y a juicio del que suscribe, pudiera procederse a la anulación de la liquidación practicada".

El mismo documento precisa que el abono se produjo "por desconocimiento de la unidad de disciplina urbanística", circunstancia que provocó que se elevara una propuesta de acuerdo de imposición de sanción. De haberse conocido entonces el pago, el procedimiento habría finalizado con el correspondiente requerimiento del documento de desistimiento o renuncia de acciones, según recoge literalmente el expediente.

La Junta de Gobierno ha aprobado la baja

El informe de Tesorería también ha considerado procedente dejar sin efecto la liquidación. Para ello se remite al artículo 220 de la Ley General Tributaria, que establece que los errores materiales, de hecho o aritméticos pueden ser rectificados por el órgano que haya dictado la resolución errónea, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el 13 de agosto de 2026, ha aprobado por unanimidad la propuesta. El acuerdo contempla además que se notifique la decisión al interesado, así como a la Unidad de Disciplina Urbanística y a la Tesorería Municipal para su conocimiento y efectos.