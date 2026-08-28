El Ayuntamiento de Plasencia da por justificados los 8.000 euros concedidos a Fundación Triángulo para la Oficina LGTBI

El Ayuntamiento de Plasencia ha dado por justificada la subvención nominativa de 8.000 euros concedida a Fundación Triángulo para la Oficina LGTBI de Plasencia en 2025, después de revisar la documentación presentada sobre el destino de los fondos.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta tras el informe elaborado el 7 de agosto, en el que la Concejalía de Inclusión y Diversidad ha señalado que las actividades justificadas se corresponden con la finalidad para la que se concedió la ayuda.

Se han acreditado las actividades y los gastos

El expediente municipal ha recogido que Fundación Triángulo ha presentado una memoria de actuación justificativa, en la que se han detallado las actividades realizadas y los resultados obtenidos, cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Además, la justificación económica ha incluido documentación acreditativa de la totalidad de los gastos vinculados a la subvención. El Ayuntamiento, por su parte, ha comprobado facturas y otros documentos vinculados, entre ellos nóminas, liquidaciones de seguros sociales y facturas de transporte, junto con la acreditación de los pagos correspondientes.

Una vez pasado dicho proceso, el documento municipal ha expuesto que "queda justificado el importe total concedido cuyo destino han sido gastos subvencionables según lo establecido en las cláusulas del Convenio".

El expediente también ha incorporado información sobre otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia. De esta manera, el órgano gestor ha considerado acreditado que los 8.000 euros han tenido el destino previsto en las condiciones del convenio.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la justificación

La propuesta ha sido elevada a la Junta de Gobierno Local por la concejala instructora y delegada de las Concejalías de Deportes, Inclusión y Diversidad. En ella se ha planteado expresamente "dar por justificada la subvención Nominativa derivada del Convenio" firmado entre el Ayuntamiento de Plasencia y Fundación Triángulo para la Oficina LGTBI correspondiente al año pasado.

El acuerdo ha establecido también que la resolución se notifique al interesado y que la documentación relativa a la justificación se traslade al Departamento de Intervención.

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes, dando por cerrado el trámite de justificación de esta ayuda municipal. El expediente ha concluido así que la totalidad del importe concedido ha quedado justificada y destinada a gastos considerados subvencionables conforme a las condiciones establecidas en el convenio.