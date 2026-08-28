El Descendimiento de Brea vuelve a la Catedral de Plasencia tras su limpieza y restauración

El Descendimiento de Brea vuelve a la Catedral de Plasencia, tal y como estaba previsto hace unos meses. El mural del artista placentino Jesús Mateos Brea, que durante ocho meses permaneció instalado entre las dos catedrales de la ciudad, ya se encuentra de nuevo en el templo, aunque todavía tendrá que pasar por un proceso de limpieza y restauración antes de ocupar su nueva ubicación en el interior.

La obra, que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa de Plasencia durante 2025, será instalada gracias al acuerdo alcanzado entre el ayuntamiento y el Cabildo Catedralicio. El objetivo es que pueda volver a contemplarse integrada en el conjunto catedralicio, tal y como fue concebida por el artista.

De la calle al interior de la Catedral

El Descendimiento fue instalado el pasado mes de febrero de 2025 por encargo del Ayuntamiento de Plasencia. Brea diseñó pieza a pieza el mural, de once metros de alto por seis de ancho, en el espacio situado entre la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Se trataba de una intervención inédita que convirtió durante meses este enclave en el escenario de una obra de gran formato.

Imagen de El Descendimiento, la obra de Brea que ya se puede ver en la Catedral de Plasencia / Cedida

La instalación, concebida inicialmente como temporal, fue desmontada el pasado 30 de octubrede ese mismo año. El mural, elaborado con madera tratada, había permanecido expuesto durante meses a las condiciones meteorológicas, por lo que necesitaba ser sometido a trabajos de conservación antes de volver a instalarse.

Brea completa la restauración

Hace unos meses, el artista señaló que el proceso de limpieza y restauración sería minucioso, puesto que el objetivo principal era que el mural volviera a lucir con todo su esplendor antes de que se contemplase por los visitantes. Finalmente, este proyecto ha culminado y podrá visitarse en el interior de la Catedral.

La nueva ubicación responde también a la intención con la que Brea creó la obra. El artista buscaba que el Descendimiento formara parte del propio espacio catedralicio y quedara integrado en él, "no que fuera un pegote". Por ello, su regreso al interior del templo permitirá mantener la relación entre la pintura y la arquitectura para la que fue concebida.

La obra representa a un Cristo muerto y sin rostro, sujeto por unas manos, en una composición influenciada por la pintura de Caravaggio. Además, detrás de la imagen existe un componente familiar: el cuerpo de Cristo corresponde al hermano del artista, mientras que las manos que lo sujetan son las de su padre, que sirvieron como modelos para la creación.

Un mural que llevó a Plasencia al mundo

El Descendimiento no solo se convirtió en uno de los grandes reclamos visuales de la Semana Santa placentina, sino que también obtuvo una importante repercusión fuera de la ciudad. Street Art Cities lo eligió Mejor Mural del Mundo del mes de febrero de 2025, un reconocimiento que situó tanto a Brea como a Plasencia en el circuito internacional del arte urbano.

Este segundo trabajo mostraba a una Dolorosa, que alcanzó los 18 metros de altura por nueve de anchura y volvió a convertir un espacio de la ciudad en soporte para una intervención artística de gran formato. De esta manera, el autor ha asumido durante dos años consecutivos la creación de los grandes murales vinculados a la celebración religiosa placentina.

Una obra ligada a la Semana Santa

La trayectoria de estas intervenciones se enmarca en el impulso que ha experimentado la Semana Santa de Plasencia, que cuenta ya con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional. En este contexto, los murales de Brea han servido para trasladar parte de la iconografía y la identidad de la celebración a grandes espacios urbanos.

Ahora, el Descendimiento recuperará su vínculo con las catedrales, aunque en un escenario diferente al que ocupó durante su primera etapa. Después de su paso por el exterior y de los trabajos de conservación que tiene pendientes, la obra volverá al interior del templo para permanecer allí y poder ser contemplada por quienes visiten la Catedral.