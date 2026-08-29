UTE Plasencia responde a las quejas por el mal olor de la depuradora: "Se acentúa por la subida de temperatura"

La empresa gestora del servicio de aguas de Plasencia ha respondido a una de las quejas presentadas por los vecinos ante los fuertes oloresque este verano se están extendiendo desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) a distintos puntos de la ciudad. La UTE Servicio Aguas de Plasencia asegura que está realizando actuaciones para reducir el problema y reconoce que el olor "en esta época del año se acentúa por la subida de temperatura".

La respuesta, difundida por un usuario a través de las redes sociales, llega después de la reclamación presentada por un vecino hace un mes por la "peste" que, según ha denunciado, están soportando este verano. El problema ha generado numerosas quejas públicas en los últimos meses y ha vuelto a poner el foco en una depuradora cuya ampliación permanece paralizada desde hace más de un año.

Ajustes para reducir el olor

En la contestación remitida al reclamante, fechada el 16 de julio, la UTE ha señalado que desde la EDAR "se está trabajando en el ajuste de proceso para minimizar el impacto de la misma en los olores de la zona". La empresa sostiene además que ha realizado "las actuaciones necesarias para su resolución" y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.

La respuesta no concreta, sin embargo, cuáles son las actuaciones desarrolladas ni en qué consiste exactamente el ajuste que se está realizando en el proceso de la instalación. La UTE ha informado al vecino de que puede presentar su disconformidad con la resolución a través de sus canales de atención y que, si no recibe una nueva comunicación en un plazo de cinco días hábiles, dará la reclamación por conforme. Una respuesta que ha vuelto a generar reacciones entre los vecinos que, desde el inicio del verano, han trasladado públicamente sus protestas por la intensidad del olor.

De San Lázaro a la ronda del Salvador

Las quejas se han sucedido especialmente en los últimos meses. La proximidad de la depuradora, situada junto al viaducto de la variante norte, hace que el olor sea perceptible en zonas transitadas como San Lázaro y San Miguel. Sin embargo, el problema también se ha dejado sentir en barrios más alejados y ha sido denunciado por vecinos de Sor Valentina Mirón y la ronda del Salvador.

La extensión de los olores depende de la dirección y la fuerza del viento, lo que ha provocado que las alegaciones procedan de diferentes puntos de Plasencia. Algunos vecinos han calificado la situación de "nauseabunda" y han mostrado su preocupación por un problema que, según la propia respuesta de la empresa, se ve agravado durante los meses de más calor.

El Ayuntamiento también ha recibido estas reclamaciones. El alcalde de Plasencia, David Dóniga, ha reconocido el "malestar" que generan estos episodios y ha trasladado la preocupación municipal a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), con cuyos responsables se ha reunido esta semana.

Una obra que no termina

La solución definitiva al problema, según ha señalado el propio gobierno municipal, pasa por la ampliación de la estación depuradora. Pero esa obra, adjudicada en 2018 y puesta en marcha en 2020, ha acumulado retrasos y permanece sin avanzar desde hace más de un año.

La Dirección General de Aguas adjudicó los trabajos a Acciona Construcción y Acciona Agua por 19.855.983,34 euros. El proyecto tenía un plazo inicial de ejecución de 44 meses y debía permitir ampliar y mejorar el sistema de saneamiento y depuración de Plasencia, además de aumentar la capacidad de la EDAR para tratar los caudales procedentes del Valle del Jerte.

Los primeros problemas surgieron durante la ejecución de las obras. En 2022, el entonces Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya reconoció un "ligero retraso" relacionado con la autorización para el uso de explosivos en las excavaciones. Posteriormente, el proyecto tuvo que ser modificado, elevándose su coste hasta los 21,8 millones de euros y ampliándose el plazo de ejecución hasta los 81 meses.

Un año de parón

El último y más importante obstáculo llegó en julio de 2025. La empresa adjudicataria solicitó una "suspensión total temporal de los trabajos" al alegar la existencia de "circunstancias sobrevenidas" que impedían ejecutar el proyecto aprobado inicialmente.

Ahora, el gobierno local ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo que se agilicen los trámites pendientes para reanudar cuanto antes unos trabajos que considera "prioritarios" e "imprescindibles" para la ciudad. Ahora, la respuesta de la empresa del servicio de aguas apunta a actuaciones internas para reducir el problema actual, aunque reconoce que el aumento de las temperaturas contribuye a intensificar unos olores que siguen provocando el malestar de numerosos vecinos de Plasencia.