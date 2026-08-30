Silvia Almagro y la vida con Behçet: "La atención a una enfermedad rara no debería depender del código postal"

El sistema inmunitario debería, por norma general, proteger al organismo. Según explica Silvia Almagro (Sevilla, 30 años) para la persona que padece el Síndrome de Behçet, ese mecanismo se desregula y provoca inflamación en distintas partes del cuerpo, como los vasos sanguíneos. Es una enfermedad autoinmune, poco frecuente y compleja que, además, no se manifiesta de la misma forma en todos los pacientes.

La delegada en Extremadura de la Asociación Española del Síndrome de Behçet conoce bien esa realidad como afectada: “que algo no se vea no significa que no exista ni que no limite”, ha señalado al hablar de una enfermedad que, en su caso, se suma a otras patologías y consecuencias que condicionan todavía más su vida diaria.

Diferente en cada paciente

El camino hasta el diagnóstico no fue sencillo. Almagro ha contado que tuvo que pasar por diferentes consultas y especialistas hasta encontrar una respuesta. Uno de los principales problemas de las enfermedades poco frecuentes es, según explica, que no siempre se piensa en ellas desde el principio y resulta difícil “unir todas las piezas”.

Por tanto, recibir el diagnóstico no supone únicamente poner nombre a la enfermedad, sino “también supone poner fin a años de incertidumbre y empezar a entender por qué te ocurre todo lo que te ocurre”, ha contado.

¿Cómo responde el cuerpo?

Cuando conoces el diagnóstico, la vida cotidiana cambia. Planificar un día ya no depende solamente de lo que uno quiere hacer, sino de lo que su cuerpo le permite. Hay días mejores y peores, momentos en los que puede realizar más actividades y otros en los que debe reducirlas, cancelar planes, descansar o repartir las tareas.

Que tu enfermedad sea rara no significa que sea menos real. Merecemos los mismos derechos Silvia Almagro — Paciente del Síndrome de Behçet

“Una persona puede verme un día y pensar que estoy bien, pero no sabe el esfuerzo que puede haber detrás de ese momento ni cómo puedo encontrarme al día siguiente”, ha señalado. La incertidumbre de los brotes y su duración forma parte de una enfermedad que, además, afecta a cada persona de manera diferente.

Demostrar algo invisible

Para Almagro, una de las partes más duras de convivir con el Behçet es su carácter, en muchas ocasiones, oculto al público. “Cuando una enfermedad no se ve, muchas personas tienden a pensar que si aparentemente estás bien, entonces realmente estás bien. Y no es así”, ha reconocido.

Detrás de una apariencia que puede no revelar la enfermedad existen dolor, cansancio y limitaciones que obligan a dar explicaciones constantemente: por qué no puede hacer algo, por qué necesita descansar o por qué no puede mantener el mismo ritmo de un día para otro. “Que tu enfermedad sea rara no significa que sea menos real”, ha insistido.

Oficina de Plasencia, dedicada al Síndrome de Behçet / Cedida

Esa realidad se traslada también al ámbito laboral. Almagro ha señalado que no se trata de no querer trabajar o llevar una vida normal, sino de que las enfermedades crónicas y sus patologías asociadas pueden hacer muy difícil mantener una actividad laboral.

Justo ahí comienza otra lucha para muchos pacientes: conseguir que se reconozcan sus limitaciones y acceder a los apoyos que necesitan. “La enfermedad no termina en la consulta médica”, ha explicado la placentina, que reclama que las valoraciones tengan en cuenta el conjunto de la enfermedad, los brotes, las patologías asociadas, las secuelas y su impacto real en la autonomía y el trabajo.

Vivir con ello en Extremadura

“Una persona con una enfermedad rara debería tener las mismas oportunidades de atención, viva en una gran ciudad o en una localidad más pequeña” ha declarado la protagonista. Almagro reconoce que, a la enfermedad, se suman otros factores como el carácter geográfico.

Los desplazamientos implican tiempo, gastos y una organización que “una persona enferma no siempre tiene capacidad para asumir”. Por este motivo, considera que existe una desigualdad territorial y defiende que la atención a una enfermedad rara “no debería depender del código postal”.

Una sede para acompañar

Precisamente para combatir ese desconocimiento y acompañar a otros pacientes, Silvia Almagro ha puesto en marcha en Plasencia una sede para informar y atender a personas con síndrome de Behçet. El local es el número diecisiete del centro de asociaciones de San Juan, y se trata de una necesidad que surgió para cubrir una situación bien conocida por ella: la soledad que puede sentir una persona cuando recibe el diagnóstico.

Cuando llega la enfermedad aparecen también las preguntas: qué es, qué va a ocurrir o a quién se puede acudir. La sede pretende convertirse en un punto de información y acompañamiento donde encontrar orientación y, sobre todo, comprobar que hay otras personas que conocen esa experiencia. “Para mí, visibilizar la enfermedad también significa crear una red para quienes vienen detrás”, ha contado.

Porque hablar del Behçet no consiste solo en poner nombre a una enfermedad. Es visibilizar las limitaciones de quienes viven con ella y garantizar que tengan “los mismos derechos y oportunidades que cualquier otra persona”.