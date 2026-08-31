Más frecuencia y puntualidad: los vecinos de Plasencia dan voz a sus peticiones sobre el bus urbano

Más frecuencia de paso y mayor puntualidad de los autobuses. Estas son las dos principales demandas de los placentinos para mejorar el servicio del transporte urbano de la ciudad, según los resultados de la encuesta de movilidad realizada por el ayuntamiento entre el 15 de abril y el 12 de mayo. Más del 80% de los participantes considera que ambas cuestiones tienen una prioridad "alta o muy alta".

El concejal de Movilidad, José Antonio Fernández Merchán, ha presentado este lunes los resultados de una consulta en la que han participado 378 vecinos y que, según ha explicado, pretende servir como "hoja de ruta" para definir el futuro del transporte público de Plasencia. Un estudio que se ha realizado como trabajo previo para la elaboración del pliego de condiciones técnicas que será la base de la próxima licitación del servicio.

El autobús apenas representa el 1,9% de los desplazamientos

Los datos de la encuesta muestran que el 46% de los desplazamientos recurrentes de los placentinos están relacionados con el trabajo o los estudios, mientras que el resto responde a motivos como compras, visitas a familiares, ocio, gestiones o desplazamientos al hospital. En concreto, la suma de trabajo y estudios representa el 53% de los viajes, las compras un 12%, las visitas a familiares un 9% y los desplazamientos al hospital casi un 8%.

En cuanto a los medios utilizados, los desplazamientos a pie, en bicicleta, coche compartido y autobús representan conjuntamente el 72,7%, frente al 24,8% del coche individual. Sin embargo, el autobús urbano, junto con el transporte escolar, apenas alcanza el 1,9% de cuota de desplazamientos, una cifra que el Ayuntamiento considera que evidencia el amplio margen de mejora que tiene el servicio.

Fernández Merchán ha señalado que el objetivo pasa por conseguir que el autobús sea "realmente atractivo, útil, accesible y fiable" para que pueda adquirir un papel más relevante dentro de la movilidad diaria de la ciudad.

El 63% utiliza la movilidad cuatro o más días a la semana

La encuesta también ha reflejado que buena parte de los desplazamientos no son ocasionales. El 63% de los encuestados realiza desplazamientos cuatro o más días a la semana, mientras que los principales picos de movilidad se concentran entre las 7.00 y las 8.00 horas y entre las 15.00 y las 20.00 horas.

De este modo, el concejal ha destacado especialmente la necesidad de acercar las paradas a destinos como el casco histórico, el sector industrial, el primer y segundo ensanche y, especialmente, el Hospital Virgen del Puerto, y evitar así que los usuarios tengan que recorrer grandes distancias o realizar desplazamientos innecesarios para utilizar el transporte público.

Una nueva red para conectar mejor los barrios

A partir de estas conclusiones, el concejal ha asegurado que el ayuntamiento trabaja en la redacción del nuevo pliego. Entre las medidas que se plantean figura una reestructuración de las líneas para mejorar la conexión de barrios como El Berrocal y Ciudad Jardín y facilitar también el acceso al casco histórico.

La futura prestación contempla además medidas dirigidas a mejorar la frecuencia y puntualidad, junto con una renovación de la flota para disponer de vehículos más sostenibles y fiables. Fernández Merchán ha recordado que, por normativa, entre el 65% y el 70% de la flota deberá ser de bajas emisiones y que, dentro de ese porcentaje, la mitad deberá corresponder a vehículos de emisiones cero, como los autobuses eléctricos.

En el cómputo de previsiones de actuación, el ayuntamiento también prevé incorporar vehículos de reserva para evitar interrupciones del servicio, renovar las paradas que lo necesiten y mejorar su accesibilidad, además de ofrecer información en tiempo real.

Gratuidad hasta los ocho años y más facilidades

Las propuestas recogidas en la hoja de ruta, asegura la concejalía, incluyen también medidas dirigidas a las familias y a las personas con movilidad reducida. Entre ellas se encuentran facilidades de pago, transporte gratuito y la gratuidad del billete para los menores de ocho años.

Asimismo, se plantea actualizar el reglamento de viajeros para adaptarlo a las características del nuevo servicio y a las nuevas necesidades de los usuarios. El objetivo final, según ha defendido el edil, es que el autobús deje de ser una "alternativa secundaria" y se convierta en una opción "real, cómoda, accesible, sostenible y fiable" para desplazarse por Plasencia.