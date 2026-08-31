Una mujer mayor resulta herida en Plasencia tras tropezar en un paso de peatones deteriorado

Una mujer mayor ha resultado herida este domingo tras sufrir una caída mientras cruzaba por un paso de peatones situado en la zona de Miralvalle, en el entorno del Bar Navalinda, en Plasencia. Según el informe médico, el accidente se ha producido tras un "tropiezo por suelo irregular", que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico leve y un golpe en el puente nasal.

La mujer ha tenido que ser trasladada al hospital para ser atendida de las lesiones, entre ellas las sufridas en la nariz y las molestias que presenta en distintas partes del cuerpo. La familia ha puesto el foco en el estado de conservación del paso de peatones y ha anunciado que tiene previsto presentar una denuncia por las condiciones en las que se encuentra la zona.

La Policía Local ha acudido al lugar

Según ha explicado el hijo de la afectada, la mujer se dirigía a misa durante la mañana cuando, al atravesar el paso de peatones, tropezó debido al estado irregular del pavimento y cayó al suelo. Sus hermanos, que se encontraban con ella, fueron los que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Momentos después, se desplazaron al lugar una ambulancia y agentes de la Policía Local de Plasencia. Los familiares han explicado que los agentes tomaron fotografías del lugar y que fueron ellos los que les recomendaron que presentaran una denuncia por lo ocurrido. En este sentido, la familia prevé iniciar este procedimiento para dejar constancia de la caída y reclamar una actuación sobre el estado del pavimento.

El hijo de la mujer ha asegurado además que no se trataría del primer incidente registrado en este punto. Según ha relatado, otra mujer mayor habría sufrido una caída en el mismo paso de peatones la semana pasada, aunque en aquella ocasión las consecuencias fueron de menor gravedad.

Un paso de peatones con desperfectos

La familia señala que el punto donde se produjo la caída presenta distintos desperfectos, con "rotos y agujeros" en el pavimento. Consideran que esta situación supone un riesgo especialmente para las personas mayores que transitan habitualmente por la zona y reclaman que se intervenga para evitar nuevos accidentes.

El propio hijo de la afectada ha sido quien ha querido dar visibilidad al caso para reclamar una solución y ha mostrado su preocupación por que puedan producirse más caídas si no se reparan las deficiencias existentes: "Es dar voz a una cosa que no tiene por qué pasar", ha señalado al explicar los motivos por los que ha decidido hacer público lo sucedido.

Paralelamente, la afectada continúa siendo atendida tras el accidente. El informe médico recoge el traumatismo craneoencefálico leve y el golpe en el puente nasal derivados de la caída, mientras que la familia permanece pendiente de su evolución y de las indicaciones que reciba por parte de los profesionales sanitarios.

El ayuntamiento asegura que conoce la caída

Desde el Ayuntamiento de Plasencia han confirmado que tienen conocimiento de la caída, aunque señalan que el punto donde se ha producido el accidente no es una zona en la que hayan recibido un número elevado de denuncias por este tipo de incidentes.

Según la información de la que dispone el consistorio, la mujer habría tropezado con un saliente situado en la acera. "Sabemos de la caída", han señalado desde el organismo municipal, que ha precisado que por el momento no dispone de más datos sobre las circunstancias concretas del accidente.

La familia, por su parte, mantiene su intención de denunciar lo ocurrido y reclama que se revise el estado de la zona para evitar que puedan producirse nuevos accidentes.