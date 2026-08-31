Emma Prieto vuelve a Valencia con "Moira", un diseño de seda que llevará la moda de Plasencia a un nuevo desfile

La diseñadora placentina Emma Prieto volverá a llevar el nombre de Plasencia a una nueva pasarela nacional. En esta ocasión, viajará hasta Moncada (Valencia) para participar en "Hilos de la Seda", un concurso de diseñadores en el que presentará "Moira", una propuesta creada a partir de un tejido de seda exclusivo elaborado para los participantes por una fábrica ubicada en esta localidad valenciana.

La creadora ha recibido con "gran emoción" su selección para esta iniciativa, que reunirá a un total de nueve diseñadores. El desfile se celebrará el próximo 7 de noviembre en Moncada y contará, una vez más, con la modelo y amiga Puri Galán como encargada de lucir una de sus creaciones.

Un tejido exclusivo para nueve diseñadores

Prieto ha conocido esta convocatoria de una manera casi casual. Durante una tarde de julio, mientras intentaba descansar y revisaba sus redes sociales, encontró una página que anunciaba el concurso. Tras solicitar información y conocer las condiciones, decidió presentar su candidatura por una de las particularidades que más le llamó la atención: todos los diseñadores seleccionados reciben el mismo tejido exclusivo con el que deben elaborar su propuesta.

No se trata de una tela convencional. El material ha sido confeccionado expresamente para el certamen por una fábrica de Moncada y es un tejido de seda destinado a los nueve participantes del concurso. Para Prieto, disponer de un material de esta calidad y contar además con la posibilidad de mostrar su trabajo ante un público nuevo supone "un lujo" de cara a su desarrollo profesional.

"Moira", tradición y vanguardia

La propuesta que Prieto ha preparado para el certamen se denomina "Moira" y será el mismo 7 de noviembre, durante el desfile de Moncada, cuando la creación vea finalmente la luz y pueda contemplarse sobre la pasarela.

En este contexto, la prenda parte de un elemento vinculado a la tradición valenciana: el tejido tradicional de fallera. Sin embargo, la diseñadora placentina ha buscado darle una nueva lectura para convertirlo en una pieza actual.

Asimismo, la elección de Puri Galán como modelo supone además repetir una colaboración que ya ha acompañado a Prieto en otros momentos destacados de su trayectoria. La modelo ya ha lucido diseños de la placentina en anteriores ocasiones, entre ellos en la Feria de Abril de Sevilla, donde una de sus creaciones alcanzó una notable repercusión en redes sociales.

De Plasencia a las pasarelas nacionales e internacionales

Esta nueva participación se suma a una trayectoria en la que Emma Prieto ha llevado sus diseños a distintos escenarios nacionales e internacionales. Graduada en Diseño de Moda por el IED Madrid en 2011, dirige actualmente su propio atelier en Plasencia, desde donde crea sus colecciones y organiza sus propios desfiles.

De esta manera, sus propuestas han pasado por pasarelas y encuentros como SIMOF, CODE41, MOMAD, ExtreModa o escenarios internacionales como México. Una trayectoria que también le ha permitido vestir a artistas y conseguir repercusión mediática y en redes sociales. Su trabajo ha sido reconocido además con el Premio Mujer Extraordinaria y el Premio AJE a la Trayectoria Empresarial.

La diseñadora mantiene así su apuesta por la artesanía, la innovación y la sostenibilidad mientras continúa buscando nuevos espacios para mostrar la moda que crea desde Plasencia. Ahora, su próximo destino será Moncada, donde "Moira" será la encargada de representar una vez más a la moda placentina fuera de Extremadura.

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"De nuevo... Extremadura para el mundo", resume Prieto en un comunicado ante una nueva oportunidad de expandir sus proyectos más allá de la región.