El sabor de La Vera conquista Reino Unido: el producto extremeño que triunfa en los Great Taste Awards

La empresa extremeña NETASA (Norte Extremeña de Transformados Agrícolas S.A.), con su sede en Plasencia, ha sumado tres nuevos reconocimientos internacionales a su trayectoria después de ser distinguida en los Great Taste Awards del Reino Unido, uno de los certámenes de referencia dentro del sector de la alimentación gourmet. La compañía, que elabora y comercializa el reconocido Pimentón de La Vera "La Chinata", también conocido como el 'oro rojo' extremeño, ha conseguido galardones para productos de sus marcas Finca La Barca y La Chinata.

La edición de este año de los premios ha reunido más de 15.000 productos procedentes de 116 países, que han sido valorados por su calidad y sabor. Entre los productos reconocidos se encuentran dos referencias de Finca La Barca y una de La Chinata, reforzando así la presencia internacional de la compañía extremeña y de productos vinculados a la gastronomía del país.

Dos estrellas para un producto que une AOVE y Pimentón de La Vera

Uno de los principales reconocimientos ha recaído en el Condimento de Aceite de Oliva Virgen Extra y Pimentón de La Vera Picante D.O.P. de Finca La Barca, que ha obtenido dos estrellas en los Great Taste Awards. Se trata de una propuesta que combina dos productos característicos de la gastronomía española en una misma elaboración: el aceite de oliva virgen extra y el pimentón de La Vera certificado.

Además, la empresa ha destacado el carácter pionero de esta combinación, que incorpora Pimentón de La Vera con Denominación de Origen Protegida al AOVE. El producto ha conseguido hacerse un hueco también fuera de España y actualmente se exporta a más de 40 países, una trayectoria internacional a la que ahora se suma este nuevo reconocimiento obtenido en Reino Unido.

Un vinagre de Jerez con diez años de maduración

El segundo producto de Finca La Barca reconocido en esta edición ha sido su Vinagre de Jerez Gran Reserva D.O.P., que también ha recibido una distinción en estos premios internacionales. En este caso, el producto se caracteriza por un proceso de maduración de diez años en barricas de roble.

Este periodo de envejecimiento permite obtener, según ha destacado la compañía, un vinagre de gran personalidad, con un sabor profundo y un delicado aroma a madera noble. Se trata de una elaboración pensada para el segmento gourmet y que completa los reconocimientos obtenidos por Finca La Barca en esta edición del certamen británico.

La Chinata también se lleva una estrella

La tercera distinción ha recaído en una de las marcas más reconocidas de la compañía: La Chinata, que ha obtenido una estrella por sus Escamas de Pimiento Ahumado Picantes, un producto que cuenta con más de 12 años de trayectoria en el mercado y que se ha consolidado como una de las referencias de la firma.

Este condimento forma parte de la oferta de la marca y cuentan con presencia tanto en grandes cadenas de supermercados españolas como en mercados europeos. Entre ellos se encuentran Alemania y Países Bajos como destacados, donde el producto ya cuenta con presencia comercial.

"Nos animan a seguir innovando"

Los tres reconocimientos han sido recibidos con satisfacción por parte de NETASA. Carlos Oliva, uno de los responsables de la compañía y tercera generación de la empresa La Chinata, ha señalado que estos galardones "nos llenan de orgullo y nos animan a seguir innovando". El responsable también ha destacado el potencial que estos premios pueden tener para ampliar la presencia internacional de sus productos.

Los Great Taste Awards se convierten así en un nuevo escaparate internacional para NETASA, que continúa apostando por productos vinculados a la gastronomía española y por su expansión fuera de las fronteras nacionales. El reconocimiento llega además en una edición marcada por la participación de más de 15.000 productos y casi ciento veinte países, lo que sitúa los tres galardones obtenidos por la compañía extremeña en un contexto de elevada competencia internacional.