'Al Fresco' mantiene viva la cultura en Plasencia con cine, radio y literatura hasta el 5 de septiembre

El X Encuentro de Cultura y Cine en el Medio Rural "Al Fresco" ha regresado a Plasencia, y lo ha hecho con una programación que vuelve a reunir diferentes disciplinas culturales en torno a un mismo espacio. El encuentro, promovido por la Concejalía de Cultura, continuará hasta este sábado 5 de septiembre, con nuevas sesiones de cine, radio en directo, un recital de poesía y varios conciertos.

La programación se desarrolla, principalmente, en el espacio La Magdalena y plantea diferentes propuestas abiertas al público. Tras arrancar el pasado lunes con la proyección de "Una quinta portuguesa", la décima edición de "Al Fresco" continúa durante los próximos días con títulos cinematográficos y actividades vinculadas a la creación, la música y la literatura.

Cine en La Magdalena

La programación continúa este martes, 1 de septiembre, a las 21:30 horas con la proyección de "DJ Ahmet", dirigida por Georgi M. Unkovski. La película, de 2025 y con una duración de 99 minutos, está ambientada en una remota aldea de Macedonia del Norte y sigue a Ahmet, un joven de 15 años que encuentra refugio en la música mientras afronta las expectativas de su padre, una comunidad conservadora y su primera experiencia amorosa. La entrada será libre y gratuita.

Cartel oficial Al Fresco 2026 / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

El miércoles 2 de septiembre, el cine volverá a ser protagonista con la proyección de "Amanece, que no es poco", a las 21:30 horas en La Magdalena. La película de José Luis Cuerda, estrenada en 1989 y con una duración de 106 minutos, cuenta la llegada de Teodoro, un ingeniero español que regresa a España para disfrutar de un año sabático y termina junto a su padre en un remoto pueblo de montaña donde sus habitantes protagonizan una particular vida comunitaria. La sesión también será de entrada libre y gratuita.

Radio y poesía para cerrar la programación

Previamente a la sesión de cine del miércoles, La Magdalena acogerá a las 20:30 horas la grabación en directo del podcast de radio "Out of the Record", que vuelve a formar parte de esta décima edición de "Al Fresco". Del mismo modo que en las proyecciones audiovisuales, la actividad contará con entrada libre y será gratuita.

La programación prevista concluirá el jueves, 3 de septiembre, con una doble propuesta en La Magdalena. A las 20:30 horas tendrá lugar un "Recital al fresco" protagonizado por los poetas Juan Ramón Santos y Demetrio Alonso, que compartirán con el público una selección de sus textos en un encuentro abierto y cercano.

La jornada continuará a las 21:30 horas con la proyección de "Historias del buen valle", documental dirigido por José Luis Guerín en 2025 y con una duración de 122 minutos. La película se centra en Vallbona, un barrio del extrarradio de Barcelona aislado por un río, vías férreas y autopistas, donde conviven distintas generaciones y comunidades, y se conserva una forma de vida vinculada a la transición entre el mundo rural y urbano. La entrada será libre y gratuita.

Altillo y DRÖMA pondrán el punto final

El viernes 4, la Plaza de la Catedral toma el relevo de la programación con una jornada que comenzará a las 20:00 horas, protagonizada por una nueva "Charla al fresco", de Acho Revista y Clara González Díaz.

A las 20:40 horas, la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Integral del Valle del Jerte presentará el proyecto "Nosotras", centrado en recuperar la memoria de las mujeres de la comarca, y a las 21:00 horas se proyectará el documental "Nosotras. Mujer y Memoria en el Valle del Jerte". El cierre llegará a las 22:30 horas con el concierto de Altillo, proyecto madrileño formado por Ariana Calahorro y David Monsalve que define su propuesta como "folklore transgénico", una combinación de músicas de raíz ibéricas y latinoamericanas con electrónica, música urbana y sonidos de vanguardia.

Finalmente, el sábado 5 de septiembre una sesión musical de DJ a cargo de DRÖMA pondrá el colofón a la programación. La propuesta tendrá lugar a las 22:00 horas en el patio del bar L'Abadía, en la calle Trujillo número 13, y estará dedicada a explorar diferentes géneros musicales. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

De esta forma, "Al Fresco" mantiene durante estos primeros días de septiembre su apuesta por acercar diferentes manifestaciones culturales al público placentino, con una programación multidisciplinar que une cine, radio y literatura en un mismo espacio.