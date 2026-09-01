El Ayuntamiento de Plasencia cierra agosto con el asfaltado y la reforma deportiva como principales apuestas

Agosto ha llegado a su fin, y con ello, el Ayuntamiento de Plasencia ha hecho balance de un mes que, más allá de la celebración del Martes Mayor, ha estado marcado por el inicio y desarrollo de diferentes actuaciones municipales. El consistorio ha destacado especialmente la puesta en marcha del plan de asfaltado, el comienzo de la reforma de instalaciones deportivas y las reuniones mantenidas con responsables de la Junta de Extremadura para tratar de atraer nuevas inversiones a la ciudad.

El Gobierno local ha señalado que durante este mes también ha mantenido encuentros con colectivos y ha seguido la estela de trabajar en la incorporación de nuevos negocios a la ciudad. Este resumen municipal sirve ha servido al organismo como punto de cierre del verano y antesala de un mes de septiembre en el que aseguran que se dará continuidad a los proyectos iniciados.

750.000 euros para renovar las calles

Una de las principales actuaciones desarrolladas durante agosto ha sido el Plan de Asfaltado y Refuerzo del Firme, dotado con una inversión de 750.000 euros, IVA incluido, y destinado a intervenir en una veintena de calles y avenidas de Plasencia. Los trabajos comenzaron en distintos puntos de la ciudad y han continuado durante el mes con actuaciones en vías como Dolores Ibárruri y Villa de La Mazuela.

El alcalde de la ciudad, David Dóniga, ha defendido que esta actuación pretende responder a las necesidades planteadas por los vecinos y mejorar las condiciones de movilidad. "Con el inicio de este plan damos respuesta a las necesidades reales de nuestros barrios", señaló durante la puesta en marcha de los trabajos.

El deporte también gana peso

El segundo de los ejes se sustenta en el inicio de las reformas vinculadas a las instalaciones deportivas municipales. Las actuaciones forman parte de la estrategia del ayuntamiento para mejorar los espacios destinados a la práctica deportiva y avanzar en la renovación de equipamientos de la ciudad.

A esta línea de trabajo se han sumado además otras iniciativas municipales y reuniones destinadas a preparar nuevas actuaciones. El Gobierno local ha defendido que estas inversiones buscan mejorar progresivamente los espacios públicos y ofrecer unas instalaciones en mejores condiciones para los placentinos.

Reuniones para abordar el futuro de Plasencia

Agosto también ha estado marcado por una agenda institucional centrada en la búsqueda de nuevas inversiones para Plasencia. Así, el ayuntamiento ha mantenido reuniones con consejeros de la Junta de Extremadura con el objetivo de plantear proyectos y abordar posibles actuaciones que puedan desarrollarse en la ciudad.

A estos encuentros se han sumado reuniones con diferentes colectivos, vecinales y de otra índole, que han trasladado al organismo municipal propuestas e iniciativas relacionadas con la mejora de la ciudad. El Gobierno municipal ha destacado la importancia de escuchar estas aportaciones y de establecer vías de colaboración que permitan convertir algunas de esas ideas en actuaciones concretas.

Septiembre toma el relevo

Con este balance, el ayuntamiento ha presentado agosto como un mes en el que se han sentado las bases de diferentes proyectos que tendrán continuidad durante los próximos meses. El plan de asfaltado continuará con nuevas calles, mientras que las actuaciones en instalaciones deportivas seguirán avanzando conforme a sus periodos de ejecución establecidos.

Desde el consistorio, septiembre se afronta ahora con el objetivo de mantener este ritmo de trabajo y continuar desarrollando los proyectos previstos. "Ahora vamos a por septiembre", ha señalado en su balance, en el que ha defendido que las actuaciones desarrolladas durante agosto forman parte de una estrategia orientada a "mejorar la calidad de vida de los placentinos" y seguir transformando diferentes espacios de la ciudad.