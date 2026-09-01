Plasencia busca desbloquear la construcción de nuevas viviendas ante las dificultades para hacer viables las promociones

El Ayuntamiento de Plasencia pretende eliminar obstáculos al desarrollo urbanístico y facilitar que nuevas promociones puedan salir adelante en la ciudad. El alcalde, David Dóniga, acompañado por la concejala de Gestión Urbanística, Belinda Martín, y el concejal de Planificación Urbana, José Antonio Hernández, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de Pymecon para analizar la situación del sector y estudiar posibles soluciones.

El incremento de los costes de construcción, las dificultades para hacer viables determinados proyectos y la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos han centrado parte del encuentro. Ayuntamiento y empresarios han abordado también la participación de la iniciativa privada y la coordinación con otras administraciones para favorecer nuevos desarrollos.

El reto de agilizar los trámites urbanísticos

Uno de los asuntos tratados ha sido la necesidad de desbloquear determinados desarrollos y facilitar los procesos que permitan transformar el suelo disponible en nuevas promociones. Para ello, ambas partes han estudiado distintas fórmulas que permitan reducir obstáculos administrativos cuando la iniciativa privada pueda contribuir a poner en marcha proyectos.

En este contexto, también se ha abordado la puesta en marcha de la figura del gerente de Urbanismo, que tendrá entre sus objetivos mejorar la gestión y agilizar los procedimientos relacionados con el desarrollo de la ciudad.

Pymecon ha solicitado además formar parte, con voz pero sin voto, de la Comisión de Seguimiento del PEPRI, una petición que permitiría al sector trasladar sus propuestas en relación con la evolución urbanística del conjunto histórico.

Más vivienda protegida para los jóvenes

La vivienda protegida ha ocupado también un espacio destacado en la reunión. Ayuntamiento y sector han planteado la conveniencia de potenciar los programas destinados a este tipo de inmuebles y buscar herramientas que permitan incrementar las opciones disponibles, especialmente para los jóvenes.

El objetivo pasa por combinar el desarrollo urbanístico con medidas que faciliten el acceso a un hogar y permitan responder a las necesidades de una ciudad en crecimiento. En este sentido, durante la reunión también se ha analizado la relación entre la disponibilidad residencial y el futuro económico e industrial de Plasencia.

Disponer de suelo desarrollado y de nuevas promociones resulta, para el consistorio, algo estratégico no solo para atender la demanda de los vecinos, sino también para potenciar la llegada de actividad económica y población.

El sector reclama reducir la carga fiscal

Los costes que soporta actualmente la construcción han llevado también la conversación al ámbito fiscal. El órgano municipal y Pymecon han intercambiado propuestas relacionadas con los impuestos que afectan al sector y han estudiado posibles iniciativas que puedan trasladarse a otras administraciones.

Entre ellas figura la posibilidad de presentar una moción al Pleno Municipal para instar al Gobierno de España a reducir la carga impositiva sobre la construcción de vivienda. La medida pretende mejorar la viabilidad económica de los proyectos y contribuir a que puedan ejecutarse nuevas actuaciones.

Un diálogo permanente con Pymecon

Así, el ayuntamiento ha trasladado a los representantes del sector su voluntad de mantener abierto un canal de diálogo permanente para conocer de primera mano las dificultades que encuentran las empresas y analizar aquellas medidas que puedan adoptarse desde las competencias municipales.

El Gobierno local considera el desarrollo de suelo y la construcción de nuevas promociones cuestiones estratégicas para el crecimiento de Plasencia. Por ello, pretende continuar trabajando con la entidad constructora y con el resto de administraciones para reducir obstáculos, favorecer nuevas inversiones y ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda, especialmente entre los colectivos con mayores dificultades.