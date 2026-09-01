Plasencia se movilizará contra la planta de biometano y convoca una asamblea el 9 de septiembre

Los vecinos de Oliva de Plasencia, contrarios desde hace dos años a la instalación de una planta de biometano en su municipio, han convocado una asamblea para el próximo 9 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Sala Verdugo de Plasencia. El encuentro pretende servir para informar sobre la situación actual del proyecto y mostrar el rechazo a una instalación cuya implantación llevan meses tratando de evitar.

La convocatoria llega después de que la Junta de Extremadura haya formulado el informe de impacto ambiental del proyecto, promovido por Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Alagón, SL, y haya determinado que la actuación puede continuar con el procedimiento previsto. La resolución fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 24 de agosto.

Un proyecto que lleva meses en el punto de mira

La actuación contempla la construcción de una planta de valorización de residuos mediante biometanización, destinada exclusivamente al tratamiento de alperujos para la producción de biogás. El proyecto se plantea en una parcela de unos 180.000 metros cuadrados situada en el término municipal de Oliva de Plasencia, con acceso desde la carretera CC-212 y posteriormente por el camino del Pimpollar.

De esta forma, la ubicación se encuentra en suelo no urbanizable común, según el planeamiento municipal vigente. De acuerdo con el informe remitido por el Ayuntamiento de Oliva de Plasencia a la Junta, las instalaciones se situarían a unos 1.370 metros del núcleo urbano y a unos 1.040 metros de una zona de viviendas situada en el entorno conocido como Angosturas.

La oposición vecinal a la planta no es nueva. Durante los últimos meses, los vecinos han protagonizado distintas actuaciones para tratar de frenar su implantación, ante la preocupación que genera la llegada de este tipo de instalación al entorno de Oliva de Plasencia. Ahora, la convocatoria de la asamblea busca mantener la movilización y analizar los próximos pasos de este proyecto.

La Junta formula el informe de impacto ambiental

La resolución de 14 de agosto de 2026 de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal recoge el análisis ambiental realizado sobre el proyecto. La actuación estaba sometida al procedimiento de evaluación ambiental simplificada, al tratarse de una instalación de valorización de residuos incluida entre los proyectos que deben pasar por este trámite.

En su resolución, la administración concluye que la instalación de la planta de biometanización podría ser compatible urbanísticamente con el planeamiento vigente en Oliva de Plasencia, aunque para ello será necesaria la obtención de la correspondiente calificación rústica, un trámite de competencia autonómica que debe realizarse antes de que pueda desarrollarse la actuación en los terrenos previstos.

En cuanto al impacto ambiental, la Junta considera que el proyecto sería viable siempre que cumpla los requisitos establecidos tanto en el Plan General Municipal como por el órgano ambiental. Además, la actividad deberá contar con la correspondiente autorización ambiental integrada, que deberá recoger las medidas correctoras necesarias para evitar que la planta pueda generar molestias o ser considerada insalubre para la población, situada a poco más de un kilómetro de las instalaciones.

Una instalación todavía pendiente de los trámites urbanísticos

Durante el periodo de información pública, el Ayuntamiento de Oliva de Plasencia presentó alegaciones relacionadas con la posible contaminación atmosférica, el abastecimiento de agua potable y las infraestructuras viarias y el tráfico que podría generar la actividad. Estas cuestiones han sido trasladadas al procedimiento de evaluación ambiental y, según recoge la resolución, han sido tenidas en cuenta durante el análisis del expediente.

Precisamente, estos serán algunos de los asuntos que los vecinos podrán abordar en la asamblea convocada en Plasencia. El objetivo de la reunión será poner en común la situación del proyecto y mantener la oposición a una planta que ha generado rechazo entre parte de los residentes de Oliva de Plasencia.

La cita tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre a las 20.00 horas en la Sala Verdugo de Plasencia y está planteada como un nuevo punto de encuentro para los vecinos que se oponen a la instalación de la planta de biometano.