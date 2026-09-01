"Después de ocho meses, volver a abrir es una alegría": una autónoma de Plasencia reabre su negocio tras el derrumbe de la calle del Sol

OVS Kids descolgará, finalmente, el cartel de "cerrado permanentemente". Ocho meses después de cerrar sus puertas de un día para otro, María José Burgos volverá a abrir este jueves su tienda de ropa infantil y juvenil en la calle del Sol de Plasencia, y ahora, la autónoma y propietaria del negocio afronta la reapertura con una mezcla de emociones después de una espera que comenzó el pasado 30 de diciembre y que le ha obligado a dejar su actividad paralizada durante buena parte del año.

"Estoy muy cansada, muy estresada, pero muy contenta", ha contado Burgos mientras ultima los preparativos para volver a poner la tienda en funcionamiento. El establecimiento recuperará así su actividad después de ocho meses marcados por las obras, las pérdidas económicas y la imposibilidad de trabajar con normalidad en su propio negocio.

Ocho meses con la persiana bajada

El cierre se produjo después del derrumbe de parte de un muro medianero en el edificio colindante, un suceso que tuvo lugar en diciembre de 2025 y que obligó a desalojar el inmueble situado en el número 48 de la calle del Sol. Aunque la estructura de OVS no sufrió directamente el derrumbe, los trabajos posteriores sí han afectado al interior del establecimiento.

Burgos ha explicado que fue necesario intervenir desde su tienda para poder asegurar el muro afectado: "tenían que afianzar el muro que se cayó desde dentro de la tienda", ha señalado. Para ello, los trabajos obligaron a abrir parte del muro del propio establecimiento con el objetivo de introducir hormigón y reforzar la zona desde ese lado. Una actuación que, unida a los trabajos posteriores, ha terminado prolongando la espera para la reapertura.

La comerciante ha contado que, una vez realizadas esas actuaciones, todavía quedaba trabajo por delante dentro del local: "era verano, y con la obra y pintar y todo, se alargó hasta ahora", ha explicado. Retirar los elementos que habían quedado instalados, acondicionar el espacio y preparar de nuevo la tienda han sido algunos de los pasos previos antes de poder recuperar la actividad.

Las consecuencias del cierre

La situación ha tenido también una importante repercusión económica para la propietaria de OVS. El cierre llegó además en uno de los momentos de mayor actividad para el comercio, coincidiendo con la campaña de Navidad, y se prolongó durante meses en los que la tienda tampoco pudo afrontar las siguientes temporadas comerciales.

Burgos ha asegurado que encarar estos meses ha sido algo "especialmente complicado" precisamente por tratarse de un negocio que depende de su actividad diaria. A pesar de ello, asegura que volver a tener la tienda en funcionamiento supone un punto de inflexión: "ya lo veo con la tienda abierta y es otra cosa, para poder convivir y todo", ha contado, satisfecha por dejar atrás la etapa de puertas cerradas.

Tres días de promoción para recuperar la actividad

La vuelta a la actividad de la tienda contará además con una promoción especial durante los primeros días, con un descuento que se aplicará a los productos de la marca. El negocio mantendrá esta iniciativa durante jueves, viernes y sábado con motivo de la reapertura, en una vuelta que Burgos afronta con "muchísimas" ganas.

El regreso llega después de meses en los que la tienda ha permanecido fuera de la actividad comercial mientras se resolvía la situación del inmueble contiguo y se realizaban los trabajos necesarios para poder recuperar y habilitar el espacio. Para María José Burgos, levantar de nuevo la persiana no supone únicamente recuperar las ventas, sino también volver a una rutina que lleva ocho meses esperando.