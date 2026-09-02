Luz verde para retomar las obras de la depuradora de Plasencia tras su paralización

Las obras de la depuradora de Plasencia se reanudarán próximamente. Tras las quejas recibidas desde hace varios meses por los olores de las infraestructuras, el consistorio podría poner fin a esta problematica más pronto que tarde. Así se lo ha confirmado este miércoles el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, al alcalde de la ciudad, David Dóniga, durante la reunión institucional que ambos han mantenido para abordar diferentes actuaciones pendientes en el municipio.

El encuentro ha servido también para abordar otras dos cuestiones consideradas prioritarias para Plasencia: la búsqueda de financiación para ejecutar el proyecto de transformación de la travesía de la N-110, especialmente en la Avenida del Valle, y la reversión de la Casa del Arcediano, actualmente de titularidad estatal, para que pase a ser propiedad municipal.

La depuradora retomará los trabajos

La principal novedad tras la reunión recae en las obras de la depuradora. Dóniga ha señalado que Quintana le ha dado "buenas noticias", pues ha confirmado que los trabajos volverán a ponerse en marcha próximamente, aunque aún no se ha concretado una fecha para el reinicio de las actuaciones. De igual forma, el regidor ha valorado "positivamente" el anuncio trasladado durante el encuentro.

La continuidad de esta actuación se ha abordado junto a los otros proyectos considerados estratégicos para la ciudad, en una reunión que también ha servido como primer encuentro institucional entre Dóniga y el delegado del Gobierno en Extremadura.

Más de tres millones para la N-110

Otro de los asuntos centrales ha sido la actuación prevista en la travesía de la N-110 a su paso por Plasencia. Al tratarse de una carretera de titularidad estatal, el ayuntamiento busca avanzar en las vías de financiación necesarias para ejecutar un proyecto que plantea transformar y humanizar esta vía a su paso por el casco urbano.

En este contexto, el proyecto afecta al tramo comprendido entre el entorno del Puente de Trujillo y el Puente Nuevo y tiene uno de sus principales ámbitos de actuación en la Avenida del Valle. La intervención contempla una inversión de algo más de tres millones de euros.

El concejal de Infraestructuras y Relaciones Institucionales, José Antonio Hernández, ha explicado que el Consistorio cuenta con un "proyecto trabajado, consensuado y en disposición" con la Dirección General de Carreteras. Además, el Pleno municipal ha aprobado el compromiso de recibir la vía una vez ejecutada la actuación.

Una transformación ligada a la movilidad

Esta intervención contempla más actuaciones además de la remodelación de la carretera.Así, Hernández ha destacado que el proyecto incluye mejoras asociadas con la movilidad, las rotondas y los accesos, entre ellas un nuevo vial hacia uno de los principales parques de Plasencia.

El concejal ha definido de este modo la iniciativa como un proyecto "verdaderamente crucial para la ciudad", tanto por la transformación y humanización de la travesía como por las mejoras que supondría para las conexiones y los desplazamientos.

La Casa del Arcediano, también sobre la mesa

El tercer y último eje de la reunión ha sido la Casa del Arcediano, situada en la plaza de la Catedral y actualmente de titularidad estatal. El alcalde ha planteado al delegado del Gobierno la reversión del inmueble para que pase a ser propiedad municipal.

La petición se suma a las actuaciones de la depuradora y la N-110 dentro de una reunión en la que el organismo municipal ha buscado avanzar en proyectos que considera fundamentales para el presente y el futuro de Plasencia.

Dóniga ha destacado la voluntad del Consistorio de mantener la interlocución y la colaboración con el Gobierno de España para avanzar en estas cuestiones. "El objetivo de la reunión ha sido avanzar en esos temas que son importantes para la ciudad de Plasencia, y eso es lo que hemos tratado", ha concluido.