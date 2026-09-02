Las hamburguesas toman Plasencia durante seis días con ocho restaurantes y una causa solidaria

Plasencia volverá a tener durante los próximos días un punto de encuentro para los amantes de las hamburguesas. 'The Champions Burgers' regresa este jueves a la Torre de Lucía por segundo año consecutivo con una edición que amplía su duración respecto a la anterior y que reunirá ocho restaurantes con diferentes propuestas gastronómicas.

La cita se prolongará hasta el martes y contará con la participación de dos establecimientos de Plasencia, Xodo y 2Pecados. A ellos se sumarán otros seis restaurantes procedentes de diferentes puntos de Extremadura, Sevilla y Huelva, en una edición que pretende repetir la buena acogida que tuvo su estreno en la ciudad.

Seis días de hamburguesas en Torre Lucía

Una de las principales novedades de esta segunda edición será su duración. The Champions Burgers pasa de cuatro a seis días de actividad, con el objetivo de ampliar las posibilidades para que tanto los placentinos como quienes visiten la ciudad puedan acercarse a probar las diferentes propuestas.

El evento abrirá sus puertas este jueves de 19.00 a 00.00 horas. Durante el resto de jornadas, el horario se dividirá en dos franjas: de 13.00 a 17.00 horas y de 19.00 a 00.00 horas. De esta forma, la organización mantendrá la actividad tanto durante el mediodía como durante la tarde y la noche.

El promotor de la iniciativa, Raúl López, ha destacado que las hamburguesas que se podrán probar este año serán diferentes a las de la primera edición. La organización mantiene además su apuesta por la calidad del producto como uno de los elementos principales de la cita gastronómica.

Ocho restaurantes y dos propuestas placentinas

En total serán ocho los restaurantes que participarán en The Champions Burgers. Entre ellos estarán los establecimientos placentinos Xodo y 2Pecados, que representarán a la ciudad en esta segunda edición.

De igual forma, las hamburguesas tendrán un precio único de 13,50 euros, mientras que la opción infantil tendrá un coste de 6 euros.

La concejala de Turismo y Comercio, Belinda Martín, ha destacado el impacto que tuvo la primera edición, especialmente por la llegada de visitantes procedentes de las comarcas próximas: "a mucha gente de las comarcas, a turistas y a los propios placentinos", ha señalado al recordar el público que consiguió atraer la cita el pasado año.

Hamburguesas con un fin solidario

The Champions Burgers mantendrá también este año su vertiente solidaria. Parte de la recaudación obtenida durante el evento se destinará a la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), que volverá a estar presente durante las jornadas.

La entidad contará con una carpa propia en la Torre Lucía, donde pondrá a disposición de los asistentes sus dorsales, camisetas y diferentes productos de merchandising dentro de la campaña que desarrolla de cara a la próxima Marcha Rosa.

Milagros Ovejero, delegada de AOEx en Plasencia, ha agradecido la colaboración tanto de la organización como del ayuntamiento y ha animado a los ciudadanos a acercarse durante estos días: "ya no es solo el placer de comerse una hamburguesa, sino que también están colaborando con la asociación", ha señalado.

La representante de la asociación ha recordado que los fondos obtenidos por AOEx se destinan a apoyar a las personas afectadas por el cáncer y a sus familias, por lo que ha puesto en valor la posibilidad de vincular una actividad gastronómica con una finalidad solidaria.

La cita regresa tras su estreno en 2025

Por su parte, Raúl López ha agradecido las facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento de Plasencia para que The Champions Burgers vuelva a celebrarse en la ciudad. El promotor ha señalado que esta colaboración ha contribuido a que el evento regrese por segundo año consecutivo.

La segunda edición llega así con más jornadas, ocho restaurantes y dos representantes placentinos, además de una colaboración con AOEx. Una propuesta que busca combinar gastronomía, participación de establecimientos locales, dinamización de la ciudad y solidaridad durante los primeros días de septiembre.