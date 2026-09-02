Leroy Merlin Plasencia celebra el décimo aniversario de La Noche de los Talleres con cinco actividades gratuitas

Leroy Merlin Plasencia se suma a la celebración del décimo aniversario de La Noche de los Talleres, y lo hará con una jornada especial que permitirá a los participantes aprender, crear y poner en práctica diferentes técnicas de bricolaje y decoración. La cita tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, de 22.00 a 00.00 horas, en las instalaciones de la tienda placentina.

La actividad contará con cinco talleres diferentes, uno dirigido al público infantil y cuatro destinados a adultos. Todos ellos serán gratuitos y los participantes dispondrán del material necesario para realizar las creaciones durante la jornada, además de contar con el apoyo de los expertos de la compañía.

Cinco talleres para aprender y crear

Los más pequeños podrán participar en el taller "Crea tus letras con material reciclado", una propuesta pensada para que puedan dar una segunda vida a diferentes materiales mientras elaboran sus propias letras.

Para los adultos se han preparado cuatro alternativas. Una de ellas será "Comedero de mascotas con material reciclado", en la que los participantes podrán elaborar un elemento práctico para sus animales utilizando materiales reutilizados. También podrán elegir entre "Decora con papel pintado", "Aprende a decorar con cerámica" y "Letreros LED".

Cada uno de los talleres tendrá una capacidad de entre 10 y 12 participantes, por lo que será necesario realizar una inscripción previa para poder asistir a la actividad elegida.

Una noche para compartir

La celebración se enmarca en el décimo aniversario de La Noche de los Talleres, una iniciativa de Leroy Merlin que busca reunir a clientes y usuarios en torno a actividades prácticas relacionadas con el bricolaje, la decoración y la creatividad.

Desde la compañía han presentado esta edición bajo el lema "Ven a vivir una noche diez de diez", con una programación que recupera algunos de los talleres desarrollados durante la última década. La propuesta está planteada para acudir "con tu familia o amigos" y compartir una noche dedicada al aprendizaje y la creatividad.

Además de los materiales necesarios para realizar cada actividad, la sede de Leroy Merlin en Plasencia ofrecerá picoteo y bebidas a los participantes durante la jornada, que se desarrollará íntegramente en esta tienda.

Inscripción gratuita

Para participar será necesario inscribirse previamente a través de la Comunidad de Leroy Merlin. Los interesados deberán acceder a la plataforma, consultar los talleres disponibles y seleccionar aquel en el que quieran participar.

La inscripción es gratuita y las plazas están limitadas a entre 10 y 12 personas por taller. La celebración comenzará a las 22.00 horas del 18 de septiembre y se prolongará hasta la medianoche.

La tienda de Plasencia se suma así a esta edición especial de La Noche de los Talleres, que conmemora sus diez años con una selección de actividades dirigidas a diferentes edades y centradas en la creación, la decoración y el aprovechamiento de materiales.