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Visita guiada por el Día de Extremadura

Plasencia resaltará su papel en la historia de Extremadura con una visita guiada por el casco histórico

Guías-Historiadores de Extremadura ha organizado el 7 de septiembre un recorrido por la ciudad para explicar cómo se ha construido la identidad regional y poner en valor la aportación de la ciudad

Plasencia resalta su papel en la historia de Extremadura con una visita guiada por el casco histórico

Plasencia resalta su papel en la historia de Extremadura con una visita guiada por el casco histórico / Toni Gudiel

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Lucía Suárez

Plasencia

Con motivo de reivindicar el Día de Extremadura, Guías-Historiadores de Extremadura ha organizado un conjunto de visitas guiadas por diferentes localidades para acercar a los propios extremeños el proceso histórico que ha dado forma a la comunidad. En el caso de Plasencia, el recorrido tendrá lugar el 7 de septiembre, con salida desde la Puerta del Sol, y permitirá conocer durante unas dos horas distintos episodios de la historia de la ciudad.

La iniciativa se desarrolla desde hace tres años, coincidiendo con el 8 de septiembre, y pretende reivindicar el conocimiento histórico de la región, que la entidad considera todavía deficitario entre una parte de la población.

Una historia regional poco conocida

El recorrido utilizará las calles y el patrimonio de Plasencia para explicar algunos de los acontecimientos que contribuyeron a configurar la región. Juan Rebollo, uno de los coordinadores de la entidad, ha señalado que existen episodios poco conocidos, como la constitución de Extremadura como provincia fiscal a mediados del siglo XVII o la creación de la Real Audiencia en Cáceres durante el siglo XVIII.

En ese recorrido tendrán cabida referencias a los conquistadores, las ruinas de Mérida, la importancia militar de Badajoz o el papel religioso de Guadalupe. "Todo eso un poco ordenado es lo que vamos a ir hablando en todas y cada una de las localidades donde vamos a celebrar el Día de Extremadura", ha añadido Rebollo.

Plasencia, protagonista del recorrido del lunes

La visita prestará especial atención a la aportación de Plasencia a ese proceso histórico común. Rebollo ha destacado así la participación de la ciudad en algunos de los primeros proyectos destinados a defender intereses compartidos entre los territorios extremeños.

El recorrido se detendrá además en el protagonismo cultural de Plasencia durante los siglos XV y XVI. Rebollo ha defendido la importancia de la ciudad y de Guadalupe como dos grandes focos culturales de la época y ha hablado incluso de una "Escuela de Plasencia". La cercanía a Castilla y la influencia de Salamanca sobre el norte extremeño serán otros elementos que ayudarán a contextualizar este periodo.

La prensa y el regionalismo placentino

La visita avanzará hasta el siglo XIX para explicar la recuperación de Plasencia después de una etapa de declive que estuvo vinculada, entre otros factores, a las guerras con Portugal. En este periodo tendrá especial protagonismo la actividad intelectual y cultural de la ciudad.

"Plasencia se convierte en una ciudad que tiene cierta élite intelectual, sobre todo en las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX", ha apuntado Rebollo. De este modo, la prensa placentina, el republicanismo, el cantonalismo y el regionalismo extremeño constituirán el epicentro de parte del recorrido.

La actividad está pensada especialmente para la población extremeña y contará con una horquilla de entre 15 y 25 personas. Para Rebollo, uno de los principales retos es conseguir que la ciudadanía conozca y valore el trabajo relacionado con la historia y el patrimonio regional: "lo que nos cuesta es llegar a prestigiarnos a la gente", ha reconocido.

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Una programación por varias localidades

Las inscripciones para el recorrido de Plasencia continúan abiertas y todavía quedan plazas disponibles. Desde Guías-Historiadores han animado especialmente a profesionales y personas vinculadas a los sectores cultural, periodístico y turístico a participar para favorecer el conocimiento de la historia regional y crear sinergias: "creo que es importante sobre todo sensibilizar con la cultura de Extremadura, con la historia, con el porqué", ha reivindicado Rebollo.

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