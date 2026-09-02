Plasencia resaltará su papel en la historia de Extremadura con una visita guiada por el casco histórico

Con motivo de reivindicar el Día de Extremadura, Guías-Historiadores de Extremadura ha organizado un conjunto de visitas guiadas por diferentes localidades para acercar a los propios extremeños el proceso histórico que ha dado forma a la comunidad. En el caso de Plasencia, el recorrido tendrá lugar el 7 de septiembre, con salida desde la Puerta del Sol, y permitirá conocer durante unas dos horas distintos episodios de la historia de la ciudad.

La iniciativa se desarrolla desde hace tres años, coincidiendo con el 8 de septiembre, y pretende reivindicar el conocimiento histórico de la región, que la entidad considera todavía deficitario entre una parte de la población.

Una historia regional poco conocida

El recorrido utilizará las calles y el patrimonio de Plasencia para explicar algunos de los acontecimientos que contribuyeron a configurar la región. Juan Rebollo, uno de los coordinadores de la entidad, ha señalado que existen episodios poco conocidos, como la constitución de Extremadura como provincia fiscal a mediados del siglo XVII o la creación de la Real Audiencia en Cáceres durante el siglo XVIII.

En ese recorrido tendrán cabida referencias a los conquistadores, las ruinas de Mérida, la importancia militar de Badajoz o el papel religioso de Guadalupe. "Todo eso un poco ordenado es lo que vamos a ir hablando en todas y cada una de las localidades donde vamos a celebrar el Día de Extremadura", ha añadido Rebollo.

Plasencia, protagonista del recorrido del lunes

La visita prestará especial atención a la aportación de Plasencia a ese proceso histórico común. Rebollo ha destacado así la participación de la ciudad en algunos de los primeros proyectos destinados a defender intereses compartidos entre los territorios extremeños.

El recorrido se detendrá además en el protagonismo cultural de Plasencia durante los siglos XV y XVI. Rebollo ha defendido la importancia de la ciudad y de Guadalupe como dos grandes focos culturales de la época y ha hablado incluso de una "Escuela de Plasencia". La cercanía a Castilla y la influencia de Salamanca sobre el norte extremeño serán otros elementos que ayudarán a contextualizar este periodo.

La prensa y el regionalismo placentino

La visita avanzará hasta el siglo XIX para explicar la recuperación de Plasencia después de una etapa de declive que estuvo vinculada, entre otros factores, a las guerras con Portugal. En este periodo tendrá especial protagonismo la actividad intelectual y cultural de la ciudad.

"Plasencia se convierte en una ciudad que tiene cierta élite intelectual, sobre todo en las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX", ha apuntado Rebollo. De este modo, la prensa placentina, el republicanismo, el cantonalismo y el regionalismo extremeño constituirán el epicentro de parte del recorrido.

La actividad está pensada especialmente para la población extremeña y contará con una horquilla de entre 15 y 25 personas. Para Rebollo, uno de los principales retos es conseguir que la ciudadanía conozca y valore el trabajo relacionado con la historia y el patrimonio regional: "lo que nos cuesta es llegar a prestigiarnos a la gente", ha reconocido.

Una programación por varias localidades

Las inscripciones para el recorrido de Plasencia continúan abiertas y todavía quedan plazas disponibles. Desde Guías-Historiadores han animado especialmente a profesionales y personas vinculadas a los sectores cultural, periodístico y turístico a participar para favorecer el conocimiento de la historia regional y crear sinergias: "creo que es importante sobre todo sensibilizar con la cultura de Extremadura, con la historia, con el porqué", ha reivindicado Rebollo.