Un vídeo muestra la presencia de varias ratas en el Parque de la Isla de Plasencia

Un vídeo difundido la tarde del martes en Plasencia, ha dejado ver la presencia de ratas en el Parque de la Isla de Plasencia. En concreto, se pueden observar varios roedores desplazándose por una zona del parque y ha cuestionado cuándo debe actuar el consistorio ante este tipo de situaciones.

El usuario que ha publicado el vídeo ha denunciado la situación en redes sociales: "Podemos contar hasta 3 ratas en el vídeo, ¿cuál es la cantidad máxima de ratas en un mismo lugar para que el ayuntamiento actúe?", ha planteado el junto a la grabación. La publicación ha puesto así el foco en la presencia de estos animales en uno de los espacios verdes de la ciudad.

El ayuntamiento asegura que no había recibido ninguna incidencia

Ante esta situación, la concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Belinda Martín, ha asegurado que el consistorio no había recibido ninguna comunicación oficial vinculada a este caso concreto, y ha explicado que las incidencias deben trasladarse mediante los canales municipales habilitados para que puedan ser atendidas por los servicios correspondientes. Ha precisado que existen, concretamente, dos vías principales para comunicar este tipo de situaciones: el registro municipal y el WhatsApp de incidencias.

Además, la edil ha destacado que el ayuntamiento trabaja diariamente con las incidencias que recibe y que, una vez comunicadas, se comienzan a tomar las medidas oportunas: "vemos todos los días, en todo momento, las incidencias que hay. Y se trabaja prácticamente en el momento", ha contado.

Recuerda los canales para comunicar incidencias

De igual forma, Martín ha incidido en que las publicaciones en redes sociales no constituyen uno de los canales oficiales establecidos por el Ayuntamiento para trasladar problemas relacionados con el mantenimiento de la ciudad. Por ello, la responsable municipal ha pedido a los ciudadanos que comuniquen directamente cualquier incidencia para que pueda ser conocida por los servicios municipales. En este sentido, ha recordado que, además del registro, los vecinos pueden utilizar el WhatsApp de incidencias habilitado por el ayuntamiento en el número 663 999 212.

Preparan la programación para los próximos meses

La respuesta de la concejala se produce en un contexto en el que el consistorio trabaja en la planificación de las actuaciones correspondientes al tercer cuatrimestre del año. La edil ha subrayado que se están introduciendo novedades y coordinando el trabajo de los diferentes agentes con el objetivo de mejorar el funcionamiento de estos servicios.

Martín ha avanzado también que el ayuntamiento está trabajando en la programación y fechas de inicio de las próximas actuaciones, que serán comunicadas próximamente a los ciudadanos. El objetivo, según ha explicado, es establecer la manera de actuar durante los últimos meses del año para abordar este tipo de situaciones y otras incidencias que puedan afectar a la ciudad.

Hasta ahora, el organismo municipal ha asegurado que no había recibido ninguna comunicación oficial sobre la presencia de estos roedores en el Parque de la Isla antes de la publicación realizada por el usuario en redes sociales.