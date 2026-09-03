Plasencia se abre a la cultura: una noche con más de una veintena de espacios y actividades por toda la ciudad

Cuando caiga la tarde del sábado 12 de septiembre, Plasencia cambiará durante unas horas su paisaje habitual. Sus plazas, calles y edificios históricos se convertirán en escenarios, salas de exposiciones y espacios de encuentro con motivo de una nueva edición de Plasencia Abierta, una iniciativa que alcanza su décima edición y que volverá a llenar la ciudad de cultura hasta bien entrada la madrugada.

La programación arrancará alrededor de las 19.30 horas y se prolongará hasta la una o una y media de la madrugada. Música, teatro, danza, cine, fotografía, actividades infantiles y propuestas vinculadas al patrimonio se repartirán por distintos puntos de la ciudad para acercar la cultura a vecinos y visitantes. La concejala de Cultura, Marisa Bermejo, ha señalado esta fecha como " una de las citas culturales más importantes y más esperadas del mes de septiembre", y ha explicado que el objetivo es "convertir durante unas horas la ciudad entera en un gran espacio cultural".

Una ciudad que muestra lo que hace

Una de las principales características de Plasencia Abierta es que buena parte de la programación está protagonizada por artistas, asociaciones y colectivos de la propia ciudad. La cita pretende funcionar así como un escaparate de la actividad cultural que se desarrolla durante todo el año.

En este contexto, el técnico de Cultura Juan Ramón Santos ha destacado que Plasencia cuenta con un importante movimiento asociativo vinculado a disciplinas como la música, el flamenco, el folclore, el cine, la pintura o la fotografía.

Más concretamente, la música tendrá un papel destacado durante la jornada. La Puerta del Sol acogerá desde las 22.00 horas una sesión de DJ con DJ Conchero, DJ Hugo y Danny Cayuela, mientras que la plaza de San Martín reunirá desde las 20.30 horas a los grupos Zeta, Nofibia y Oxígeno, dentro de la programación de rock y heavy metal.

También habrá actuaciones en la plaza de la Catedral, donde a las 19.30 horas se representará una obra familiar basada en 'El jorobado de Notre Dame'. A partir de las 21.00 horas llegarán los conciertos de J.P. Garrido y Banda Suiza y una propuesta que combinará poesía, flamenco y música, antes de la actuación de La Pura Sangre a las 23.30 horas.

Teatro, cine y exposiciones

El teatro tendrá otro de sus puntos de encuentro en el Teatro Alkázar, que a las 20.30 horas acogerá 'La hora serena', una obra centrada en la figura de María Lejárraga. Del mismo modo, el Auditorio de Santa Ana ofrecerá a las 20.30 horas una muestra de danza con la participación de distintas escuelas y, a las 22.30 horas, 'Amado Mario', una versión de 'Cinco horas con Mario'.

La plaza de San Martín también será escenario de las propuestas audiovisuales. Desde las 20.30 horas se proyectarán diversos cortometrajes de la Muestra de Cine y Medio Ambiente y trabajos de Plasencia Foto. La noche finalizará con una selección del Festival Plasencia Encorto.

Las exposiciones tendrán su espacio en Las Claras, donde se podrán visitar 'Rompiendo cadenas', sobre indumentaria histórica, 'Transición', de Daniel Semolina, y 'La libertad', de Enrique Gavirán y David Garrido. Además, el Archivo Municipal mostrará parte del legado de Manuel Díaz López y Miguel Martín y Cazal.

Una oportunidad para descubrir el patrimonio

Esta nueva edición Plasencia Abierta volverá, como es habitual, a permitir el acceso a edificios que habitualmente no están abiertos al público. Así, El Convento de las Carmelitas ofrecerá dos visitas guiadas, a las 19.00 y a las 21.00 horas, con Pedro Mateos, mientras que el Palacio del Marqués de Mirabel organizará recorridos a las 20.00 y 21.30 horas.

También se incorpora el antiguo Convento de las Capuchinas, recientemente abierto como centro de interpretación, que a las 20.30 horas acogerá un concierto del Trío de Amigos con aforo limitado. La Ermita de la Salud también permanecerá abierta de 21.00 a 23.00 horas para las visitas.

Las propuestas se completarán con actividades infantiles, la gincana de la Asociación MegaGumi en el ayuntamiento, una exposición colectiva en la Galería Eléctrica y la apertura de diferentes espacios culturales.

"El querer hacer tu evento más bonito cada año es lo que realmente ha hecho que funcione", ha señalado Santos sobre una iniciativa que busca, una edición más, sacar la cultura a la calle y mostrar el tejido creativo de Plasencia.

Las actividades que requieren inscripción podrán reservarse a través de la web de Cultura de Plasencia. Los carteles distribuidos por la ciudad incorporan códigos QR para consultar directamente el programa completo.