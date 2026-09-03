Plasencia da un nuevo paso para convertirse en Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF

Plasencia avanza para conseguir el reconocimiento de ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ de UNICEF. El ayuntamiento ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con representantes de UNICEF Extremadura para revisar el avance de la candidatura y concretar las próximas actuaciones que deberá poner en marcha el municipio.

El alcalde, David Dóniga, y el concejal de Infancia, David Calvo, han participado en el encuentro, en el que se ha puesto de manifiesto que el consistorio ya ha terminado el diagnóstico de la infancia de Plasencia. Este estudio permitirá conocer las principales necesidades de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y servirá como punto de partida para definir las siguientes medidas.

Un plan para la infancia

Tomando como base este diagnóstico, el ayuntamiento ha confirmado que trabaja ya en la elaboración de un Plan Local de Infancia y Adolescencia. El documento deberá establecer las actuaciones municipales dirigidas a mejorar el bienestar y las condiciones de vida de los menores y a garantizar que sus necesidades estén presentes en las políticas públicas.

El proceso contempla además la creación de espacios y órganos de participación infantil para que los niños y adolescentes puedan trasladar sus opiniones y participar en aquellas cuestiones que les afectan. La candidatura incluye también la creación de una mesa de coordinación interna entre las diferentes concejalías, con el objetivo de abordar las políticas de infancia de manera transversal.

La intención que se proyecta desde el órgano municipal es que el trabajo no se limite a una actuación concreta de la Concejalía de Infancia, sino que implique a las distintas áreas municipales. De esta forma, las necesidades detectadas en el diagnóstico podrán trasladarse a las políticas y actuaciones que se desarrollen desde el Ayuntamiento.

UNICEF acompañará la candidatura

Por su parte, UNICEF Extremadura ha mostrado durante la reunión su apoyo al proceso iniciado por Plasencia y su disposición a colaborar con el ayuntamiento. La organización acompañará al consistorio y le ofrecerá asesoramiento durante las distintas fases necesarias para cumplir los requisitos establecidos para obtener el reconocimiento.

En este contexto, la iniciativa ‘Ciudad Amiga de la Infancia’ distingue a las entidades locales comprometidas con la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Su finalidad es promover políticas públicas que garanticen el bienestar, la protección, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los menores.

Uno de los aspectos centrales del programa es precisamente la participación infantil. UNICEF plantea que los niños y adolescentes puedan tener voz en las decisiones que les afectan y que los municipios incorporen sus necesidades y propuestas a la planificación de las políticas locales.

Diez municipios extremeños ya cuentan con el sello

Plasencia ha decidido afrontar este procedimiento junto a otros municipios de la región. Actualmente, Extremadura cuenta con diez localidades reconocidas como ‘Ciudades Amigas de la Infancia’ y otras tres candidaturas que ya se encuentran en marcha. En conjunto, estos municipios alcanzan aproximadamente al 30% de la población infantil extremeña.

El ayuntamiento placentino pretende ahora avanzar en los siguientes pasos de la candidatura a partir del diagnóstico ya finalizado. La elaboración del plan municipal, la puesta en marcha de órganos de participación infantil y la coordinación entre las diferentes concejalías serán algunas de las principales tareas de esta nueva fase.

El objetivo final es que la infancia tenga un papel más activo en la gestión municipal y que Plasencia pueda consolidar un entorno "seguro, protector e inclusivo", en el que los derechos y necesidades de niños, niñas y adolescentes formen parte de las prioridades del Ayuntamiento.