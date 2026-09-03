EL CP San Miguel de Plasencia crea su primer sénior masculino con el respaldo del ayuntamiento

El Club Polideportivo San Miguel-Plasencia ha presentado su nuevo proyecto deportivo y social #CrecerJunt@s, una hoja de ruta con la que el club pretende marcar su crecimiento durante los próximos cinco años. La iniciativa, que se prolongará hasta 2031, busca reforzar la estructura de la entidad y ampliar las oportunidades para los jóvenes futbolistas de la ciudad.

Entre las principales novedades se encuentra la creación del primer equipo sénior masculino de fútbol 11 de la historia del club. El conjunto contará con un cuerpo técnico íntegramente placentino y permitirá que los jugadores formados en las categorías inferiores cuenten con una vía de continuidad dentro de la propia entidad, una vez finalizada su etapa de cantera.

Un camino desde la cantera hasta el sénior

La formación de base será uno de los pilares de este proyecto. El San Miguel pretende reforzar sus diferentes categorías y mantener un modelo deportivo y educativo basado en valores como el respeto, el esfuerzo, el compromiso y el compañerismo.

De esta manera, el nuevo sénior masculino se erige, precisamente, como la culminación de ese propóstito. El proyecto establece un itinerario para que los jugadores que se formen en las categorías inferiores puedan aspirar a incorporarse al primer equipo, generando así una conexión entre la cantera y la competición sénior.

Por su parte, el Ayuntamiento de Plasencia ha mostrado su respaldo a esta iniciativa a través de la Concejalía de Deportes. Su responsable, Alberto Belloso, ha destacado la importancia de que los clubes de la ciudad desarrollen proyectos capaces de "fortalecer el deporte" de la ciudad y generar nuevas oportunidades para los jóvenes.También ha hecho hincapié en "la apuesta del San Miguel por la cantera, por el fútbol femenino, por la inclusión y por ofrecer oportunidades al talento placentino".

Más protagonismo para el fútbol femenino

La iniciativa también ha contemplado un mayor crecimiento de la sección femenina. El objetivo pasa por consolidar al primer equipo en Tercera Federación Femenina y, al mismo tiempo, reforzar las categorías inferiores para ampliar progresivamente las posibilidades de formación de las niñas que quieran iniciarse en este deporte desde edades más tempranas.

La entidad pretende así continuar desarrollando una estructura femenina que permita aumentar la participación y ofrecer un recorrido deportivo dentro del propio club. Esta línea se integra en una estrategia más amplia en la que la cantera, el fútbol femenino y el talento local ocupan un papel central.

El deporte como espacio de inclusión

El tercer gran eje será el deporte inclusivo. El CP San Miguel-Plasencia participa en el Programa I+DXT – Deporte e Inclusión y cuenta con técnicos formados para desarrollar entrenamientos y jornadas adaptadas a las diferentes necesidades de los participantes.

En este sentido, la propuesta entiende el fútbol no solo desde su vertiente competitiva, sino también como un espacio de convivencia, participación e igualdad de oportunidades. De esta forma, el club incorpora la inclusión como una de las líneas que pretende consolidar durante los próximos cinco años.

El ayuntamiento respalda la iniciativa

Belloso ha destacado que el apoyo municipal al proyecto se enmarca en el compromiso de la Concejalía de Deportes con las iniciativas impulsadas por los clubes de la ciudad. El concejal ha señalado que el objetivo es contribuir al crecimiento del deporte placentino tanto desde el punto de vista competitivo como desde su dimensión formativa y social.

"Vamos a seguir respaldando todas aquellas iniciativas de nuestros clubes que permitan crecer al deporte local, generar oportunidades para nuestros jóvenes y hacer de Plasencia una ciudad cada vez más vinculada al deporte", ha afirmado.

Con #CrecerJunt@s, el CP San Miguel-Plasencia establece así una estrategia de crecimiento hasta 2031 que combina la ampliación de su estructura deportiva con la formación de cantera, la creación de su primer sénior masculino, el impulso del fútbol femenino y el desarrollo de iniciativas de deporte inclusivo.