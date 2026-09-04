El bailarín Ares Costa aterriza en Plasencia con una masterclass que ya roza el lleno

Plasencia se prepara para recibir el próximo 18 de septiembre a uno de los jóvenes bailarines que más está creciendo dentro de la danza urbana en España. Ares Costa impartirá una masterclass en el Gimnasio Losan Plasencia, una cita dirigida especialmente a los jóvenes interesados por este estilo de baile y para la que apenas quedan plazas disponibles.

La iniciativa ha despertado rápidamente el interés entre los aficionados al baile de la ciudad. Sandra Robledo, una de las propietarias y trabajadoras del gimnasio, ha contado que conocieron al bailarín durante un evento y que su modo de trabajo les llamó especialmente la atención: "le vimos en un evento y nos encantó su estilo. Las niñas están locas por dar una clase con él", ha explicado.

Un referente para los jóvenes

La elección de Ares Costa no responde únicamente a la popularidad que ha adquirido en redes sociales. Desde Losan también buscan acercar la danza urbana a más jóvenes y, especialmente, conseguir que aumente la participación masculina en este tipo de actividades.

Cartel oficial de la Masterclass de Ares Costa, el próximo 18 de septiembre / Gimnasio Losan

"La idea es que se apunten más niños, que cada vez son menos", ha apuntado Robledo, que considera que el bailarín leonés puede convertirse en un referente para ellos: "creo que Ares Costa puede ser un buen referente para animar a los niños", ha añadido.

Costa, natural de León y vinculado a la academia Cras Dance, cuenta con una trayectoria que comenzó desde muy joven en el mundo de la danza urbana. En 2019, cuando tenía solo 12 años, ya formaba parte de los equipos de la academia y consiguió, junto a Keyla Ibáñez, un título europeo en su categoría.

Su trayectoria internacional se ha propagado en los últimos años, con múltiples participaciones en campeonatos como el World of Dance Championships celebrado en Los Ángeles. Además, en 2026 ha sido reconocido como Mejor Coreógrafo en el All Dance Spain, celebrado en Tarragona, donde Cras Dance consiguió también el premio a la Mejor Escuela.

De los campeonatos a los escenarios

El bailarín también ha dado el salto a los escenarios junto a artistas de la música española. Costa ha formado parte del cuerpo de baile de Abraham Mateo, una experiencia que le ha permitido trabajar en grandes escenarios y que también ha contribuido a aumentar su popularidad entre el público más joven.

En este contexto, su presencia en redes socialesha sido clave para reforzar esa conexión con las nuevas generaciones. Su cuenta de TikTok, donde comparte vídeos de entrenamientos, actuaciones y contenido relacionado con el baile, supera los 160.000 seguidores.

Para los alumnos que participen en la masterclass de Losan, la jornada será también una oportunidad para aprender directamente de un bailarín que compagina la competición, la formación y el trabajo profesional. "Pueden aprender técnicas nuevas y llevarse una gran experiencia", ha señalado Robledo.

Dos turnos completos y últimas plazas

El interés por la actividad se ha dejado notar en la ciudad desde que se anunció. La organización ha tenido que completar dos turnos para poder atender la demanda y, a poco más de dos semanas de la cita, apenas quedan plazas disponibles.

Cualquier persona interesada puede contactar a través del número de teléfono que facilita el gimnasio en el cartel o a través de las redes sociales de Gimnasio Losan.

"Tenemos dos turnos completos y apenas quedan unas tres o cuatro plazas", ha contado Robledo. La masterclass se celebrará el 18 de septiembre en el gimnasio Losan Plasencia y estará centrada en el baile urbano.

La llegada de Ares Costa permitirá así a los aficionados placentinos acercarse a un estilo de baile que cada vez tiene más presencia entre los jóvenes y hacerlo de la mano de un bailarín que, con apenas unos años de carrera profesional, ya acumula títulos internacionales y experiencia junto a grandes artistas.