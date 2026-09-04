La Junta da luz verde a una investigación sobre el potencial geotérmico de Plasencia

La Junta de Extremadura ha admitido definitivamente la solicitud de un permiso de investigación minera centrado en los recursos geotérmicos en el entorno de Plasencia, y ha abierto a información pública el Plan de Restauración asociado al proyecto. El expediente afecta a 300 cuadrículas mineras repartidas entre Plasencia, Cabezabellosa, Casas del Castañar, Malpartida de Plasencia y Oliva de Plasencia.

La solicitud ha sido presentada por la empresa Cáceres Earth Explorer S.L., con el objetivo de investigar el recurso geotérmico existente en la zona y determinar si puede ser aprovechado con fines energéticos. La admisión definitiva del permiso supone un nuevo avance administrativo, aunque aún no implica la autorización de una futura planta de generación.

Tres años para estudiar el subsuelo

El proyecto presentado por la empresa plantea un programa de investigación de tres años dividido en dos grandes fases. Durante los primeros años se realizarán trabajos de geología y geofísica destinados a obtener un modelo tridimensional del subsuelo y conocer las características de la estructura geológica sobre la que se pretende actuar.

En este contexto, el área de estudio se concentra en el entorno de la denominada Falla-Dique de Plasencia, una estructura tectónica de gran escala que se extiende desde el sur de Portugal hasta Ávila y que está reconocida en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico. El objetivo de este trabajo es, por tanto, localizar y caracterizar el posible yacimiento geotérmico detectado en esta zona.

En una segunda fase, condicionada a los resultados obtenidos previamente, el proyecto contempla la ejecución de hasta dos sondeos de investigación que pueden alcanzar los 3.500 metros de profundidad cada uno. Estas perforaciones permitirían comprobar directamente parámetros como la temperatura, el caudal y las características del posible reservorio geotérmico.

Más de seis millones para la investigación

De igual forma, la dimensión económica de esta primera fase también aparece recogida en la documentación presentada por la empresa. El presupuesto de ejecución material de los trabajos de investigación asciende a 6.054.082,30 euros, de los que algo más de cinco millones corresponden a la perforación de los dos sondeos previstos.

La documentación también señala que el agua utilizada durante las pruebas de los sondeos será almacenada para su posterior reinyección. En una eventual explotación, el sistema planteado funcionaría mediante un ciclo cerrado, con un sondeo de extracción y otro de inyección para devolver el agua al yacimiento profundo.

El proyecto aspira a generar electricidad y calor

La investigación tiene como horizonte determinar si el recurso permite desarrollar posteriormente una instalación energética. El plan de negocio incluido en el expediente toma como referencia una planta tipo de 6 MW de potencia eléctrica neta y 8 MW térmicos.

Según las previsiones, dicha instalación podría funcionar unas 8.700 horas al año para la producción eléctrica y aprovechar también parte de la energía térmica. El documento estima una inversión de 19,66 millones de euros para este primer módulo de explotación y calcula un beneficio neto antes de impuestos de unos 3,9 millones anuales.

Como factor extra, la promotora defiende que la geotermia permitiría disponer de una fuente de energía gestionable y estable, y plantea destinar parte de la producción térmica a industrias y empresas de la zona. El proyecto contempla inicialmente la venta de 9.193 MWh térmicos anuales en un escenario considerado prudente.

El expediente entra ahora en información pública

La publicación del anuncio abre ahora un periodo para que los interesados puedan consultar la documentación y presentar alegaciones. El Plan de Restauración queda además sometido a información pública durante 30 días hábiles, mientras que el plazo general de alegaciones al expediente es de 20 días hábiles.

El procedimiento se encuentra todavía en una fase de investigación, y la documentación no da aún por confirmada la existencia de un yacimiento con características suficientes para su explotación. Por este motivo, plantea precisamente los trabajos necesarios para determinar su potencial.

La propuesta de actuación incluye medidas de restauración y vigilancia ambiental, así como la gestión de los materiales y residuos derivados de las perforaciones. El documento prevé, entre otras actuaciones, la retirada de las instalaciones, la recuperación de los terrenos afectados y su revegetación una vez finalizados los trabajos.

La admisión definitiva del permiso abre así una nueva etapa para un proyecto que, si los estudios y las futuras autorizaciones confirman su viabilidad, podría situar a Plasencia y su entorno ante el desarrollo de una nueva actividad vinculada a la generación de energía geotérmica.