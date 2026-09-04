Plasencia prepara la bajada de la Virgen del Puerto a la ciudad por su 75 aniversario

La bajada de la Virgen del Puerto a Plasencia volverá a marcar la agenda de la ciudad el próximo año, y lo hará con motivo del 75 aniversario de su Coronación Canónica. El alcalde, David Dóniga, ha mantenido un encuentro en el ayuntamiento con la Cofradía de Santa María del Puerto para abordar este acontecimiento, que constituirá el epicentro de esta celebración.

La reunión ha contado con la presencia del nuevo hermano mayor de la cofradía, Daniel Izquierdo, quien ha acudido al consistorio para presentarse oficialmente ante el alcalde después de tomar el relevo de Leonor Nogales al frente de la institución.

Una visita oficial al ayuntamiento

Dóniga ha explicado que durante el encuentro se ha tratado "el asunto más importante que nos ocupa": la bajada de la Virgen del Puerto, símbolo de la ciudad de Plasencia, a la ciudad durante el próximo año. El alcalde ha destacado la relevancia de esta celebración para la capital del Jerte, vinculada a una fecha especialmente significativa para la imagen.

La Virgen del Puerto fue coronada canónicamente el 27 de abril de 1952, por lo que el próximo año se conmemorará el aniversario número setenta y cinco de aquel acontecimiento. La efeméride será además el motivo de una nueva bajada de la imagen a Plasencia, una circunstancia que se produce únicamente en ocasiones especiales.

Una bajada por una fecha señalada

El alcalde ha calificado el acontecimiento de "una relevancia extraordinaria", precisamente por el carácter excepcional que tiene la bajada de la Virgen del Puerto a la ciudad. La celebración histórica de su Coronación Canónica servirá así como marco para este regreso, uno de los asuntos principales abordados durante la reunión mantenida con la cofradía.

El encuentro ha servido también para la presentación oficial de Daniel Izquierdo como nuevo hermano mayor de la Cofradía de Santa María del Puerto, después de asumir el relevo de Leonor Nogales. Dóniga ha recibido a la nueva dirección de la institución en el Ayuntamiento en una primera toma de contacto centrada en la preparación de este acontecimiento.