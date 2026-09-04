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Programación especial

San Gil celebrará el Día de Extremadura con Luis Pastor, música y un árbol para llenar de palabras extremeñas

La localidad ha preparado una programación especial que incluye un concierto de Luis Pastor junto a la Sinfónica de Diputación y la actuación del Grupo Agua Fresca de Carcaboso

San Gil celebrará el Día de Extremadura con Luis Pastor, música y un árbol para llenar de palabras extremeñas

San Gil celebrará el Día de Extremadura con Luis Pastor, música y un árbol para llenar de palabras extremeñas / Cedida

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Lucía Suárez

Plasencia

San Gil se prepara para celebrar de una forma especial el Día de Extremadura con una programación que combinará música, tradiciones y participación vecinal. La localidad contará este viernes con la actuación de Luis Pastor junto a la Sinfónica de la Diputación de Cáceres y continuará las actividades el próximo lunes con el Grupo Agua Fresca de Carcaboso.

La alcaldesa de San Gil, Esther Sánchez, ha contado que el municipio ha querido dar un carácter diferente a esta celebración con varias propuestas pensadas para que los vecinos puedan participar. Entre ellas se encuentra una iniciativa en torno a las palabras y expresiones propias de Extremadura, además del reparto de dulces típicos.

Luis Pastor abrirá la celebración musical

La primera de las actuaciones tendrá lugar esta noche, con Luis Pastor acompañado por la Sinfónica de la Diputación de Cáceres. El concierto comenzará a las 23.00 horas y será uno de los principales actos de la programación preparada por el municipio con motivo del Día de Extremadura.

Sánchez ha explicado que esta celebración se ha planteado "de una forma especial" y ha destacado la presencia del cantautor extremeño junto a la formación sinfónica. La música será así uno de los ejes de una jornada que busca reunir a los vecinos en torno a la celebración del 8 de septiembre.

La programación continuará el 7 de septiembre, a las 21.30 horas, con la actuación del Grupo Agua Fresca de Carcaboso. La formación pondrá el broche musical a las actividades previstas por el Ayuntamiento en torno al Día de Extremadura.

Dulces típicos y palabras extremeñas

Junto a las actuaciones musicales, San Gil ha preparado también una propuesta de carácter participativo. El ayuntamiento repartirá entre los asistentes dulces típicos, incorporando así un elemento gastronómico a la celebración de la jornada regional.

La iniciativa más singular será un árbol creado especialmente para la ocasión. La alcaldesa ha explicado que se facilitarán bolígrafos y unos papeles para que los vecinos puedan escribir en ellos sus palabras extremeñas favoritas y después colgarlas del árbol.

"Vamos a facilitar unos bolígrafos y una especie de papelitos para que la gente pueda escribir sus palabras en extremeño favoritas y colgarlas del árbol", ha contado Sánchez. Con esta propuesta, el municipio quiere que los propios vecinos sean partícipes de la celebración y puedan dejar en este espacio aquellas palabras o expresiones con las que identifican la forma de hablar y la cultura extremeña.

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La programación permitirá así celebrar el Día de Extremadura desde distintos ámbitos, con la música como protagonista de las actuaciones y con actividades que buscan poner en valor las tradiciones y las palabras propias de la comunidad.

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