Avepla pide al Ayuntamiento de Plasencia contar con las asociaciones vecinales para mejorar el autobús urbano

La Asociación de Vecinos de Plasencia (Avepla) lo tiene claro: quiere tener voz en el futuro del transporte urbano de la ciudad. Su presidente, Juan Benito, ha hecho un llamamiento al ayuntamiento para que cuente con las asociaciones vecinales a la hora de definir las mejoras que necesita el servicio y ha cuestionado el procedimiento utilizado para conocer la opinión de los usuarios.

La petición llega después de que el concejal de Movilidad, José Antonio Fernández, haya presentado los resultados de la encuesta de movilidad realizada entre el 15 de abril y el 12 de mayo, en la que participaron 378 vecinos. Entre las principales demandas recogidas figuran una mayor frecuencia de paso y una mejor puntualidad de los autobuses, dos cuestiones consideradas de prioridad "alta o muy alta" por más del 80% de los participantes.

"Los vecinos están organizados"

Sin embargo, Benito ha considerado que, desde el ayuntamiento, se podría haber recurrido directamente a ellos para conocer las deficiencias del servicio: "si en Plasencia los vecinos están organizados en asociaciones y en federaciones, los vecinos, los usuarios, los que cogen el autobús, ¿no hubiera sido más sencillo para el concejal establecer contacto con nosotros?", ha planteado.

Así, el presidente de Avepla ha puesto en tela de juicio la necesidad de recurrir a una empresa para realizar una consulta cuando, bajo su criterio, las organizaciones vecinales pueden aportar directamente información sobre las necesidades de los barrios: "nosotros gratuitamente le podemos decir las necesidades que la empresa de autobuses tiene en Plasencia", ha afirmado.

Rutas, barrios y paradas, sobre la mesa

Precisamente, una de las cuestiones que Benito considera que podrían abordar directamente las asociaciones son las carencias concretas que existen en la red actual. El dirigente vecinal ha defendido que las entidades pueden trasladar qué recorridos necesitan modificaciones, qué zonas presentan problemas y en qué puntos sería necesario incorporar nuevas paradas.

Como ejemplo, ha mencionado la zona de Los Mártires, barrio situado entre la Sierra de Santa Bárbaray el río Jerte, donde asegura que actualmente no existe una parada de autobús: "entre todos hubiéramos diseñado las carencias, las rutas, los sitios, los barrios donde aún no paran y tiene que parar el autobús", ha apuntado.

Petición directa al concejal

Para el presidente de la asociación vecinal, el debate no debería limitarse a conocer las necesidades generales de los usuarios, sino que también debe incorporar la experiencia de quienes utilizan diariamente el servicio y conocen de primera mano las dificultades que se encuentran en sus barrios. Por ello, ha pedido al concejal de Movilidad que abra una vía de diálogo con las organizaciones vecinales.

"Desde aquí le hacemos un llamamiento y le decimos, como presidente de AVEPLA, que queremos hablar con él, que nos llame, por favor", ha manifestado.

El Ayuntamiento prepara una nueva red

La consulta municipal se enmarca en el proceso previo a la nueva licitación del transporte urbano. El ayuntamiento ha planteado una reestructuración de las líneas para mejorar la conexión entre barrios y facilitar los desplazamientos hacia el centro, además de actuaciones destinadas a reforzar la frecuencia y la puntualidad.

El concejal ha defendido que el objetivo es que el autobús tenga un papel mayor en la movilidad cotidiana de Plasencia y deje de ser una "alternativa secundaria". Para AVEPLA, ese proceso debe contar también con la participación de las organizaciones vecinales que representan a los ciudadanos.

Benito ha resumido su reclamación en la necesidad de "apoyarse muchas veces en los vecinos, que están unidos y representados en sus asociaciones", frente a un modelo basado únicamente en una encuesta realizada entre ciudadanos seleccionados de forma aleatoria. La asociación queda así a la espera de que el organismo municipal abra ese contacto y permita incorporar sus propuestas al diseño del futuro servicio.