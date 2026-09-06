Myriam Rivero, escritora: "Quiero morirme en Plasencia y seguir escribiendo aquí"

Cuando era pequeña, Myriam Rivero (Plasencia, 42 años), escribía relatos, principalmente de miedo o de misterio. Siempre recuerda la imagen de su madre yéndose con un libro a la cama, y, cual pupilo que sigue a su maestro, la imitaba hasta que adquirió su mismo hábito. Lo que parecía una actividad íntima y familiar entre ellas, acabó convirtiéndose en la llave que desbloquearía buena parte de quien es ahora: “Llegó un momento en que me planté y dije: quiero que mi madre se vaya con uno de mis libros a la cama, que sea a mí a quien lea. Eso es lo que más ilusión me hacía”.

Primeros intentos

Convertir aquella afición en una carrera profesional no fue tarea fácil. Cuando terminó su primera novela y comenzó a buscar una editorial que apostara por ella, se encontró con un panorama poco alentador: las grandes editoriales no respondían a sus propuestas y algunas pequeñas le planteaban pagar por publicar. “Quería que por lo menos se valorase”, ha explicado. Con el tiempo, además, ha reconocido que aquellos primeros textos todavía tenían margen de mejora, pero para ello necesitaba, al menos, que alguien los leyera y le diera una oportunidad.

Por este motivo, durante un tiempo nunca llegó a plantearse la escritura como una profesión. Su intención era mucho más modesta: tener su novela en formato físico y que la leyeran sus amigos y familia. La literatura quedó así en un segundo plano mientras su vida avanzaba por otros caminos, hasta que el confinamiento le dio el tiempo necesario para recuperar una novela que había dejado a medias. Aquella decisión acabaría convirtiéndose en el punto de inflexión de su trayectoria.

El salto profesional

Myriam ya había formado una familia y había tenido a sus tres hijos, cuando el COVID-19 obligó a todos los ciudadanos a detener su rutina. Tenía una tercera novela aparcada, hasta que aquel parón obligado le permitió retomarla. Finalmente, la terminó, y, bajo el título de El Enviado, decidió presentarla a un concurso del que prácticamente se había olvidado. Dos meses después recibió una llamada que cambiaría su trayectoria: había sido seleccionada como finalista del Festival Octubre Negro de Madrid y querían publicar su novela.

Me encanta Plasencia, quiero morirme en Plasencia y quiero seguir escribiendo desde Plasencia Myriam Rivero — Escritora

Fue entonces cuando empezó a plantearse la escritura de otra manera. Aquella oportunidad le confirmó que podía hacer de una afición que la había acompañado desde niña algo más importante: “Ahí es cuando decidí que esto era a lo que quería dedicarme, esto es lo que me apasiona”, ha destacado. Desde entonces, el género negro se ha convertido en el territorio en el que se siente más cómoda y que ha explorado a través de sus cuatro novelas.

Un nuevo misterio

La última de ellas es Reinado de Muerte, una historia que nació, precisamente, a partir de las peticiones de los lectores de su anterior novela. Aunque recupera algunos de sus personajes, entre ellos Patrick, su protagonista, la autora ha construido una trama independiente que puede leerse sin haber pasado antes por el primer libro. “Yo no me había planteado hacer una segunda parte, pero había gente a la que le había gustado y quería saber más de ciertos personajes”, ha explicado.

Myriam Rivero junto a su último libro, Reinado de Muerte / Cedida

El resultado aborda una investigación con un marcado componente oscuro y religioso, en la que tendrá que ir encajando las piezas para descubrir qué se esconde detrás de la historia. “Es un puzzle total”, ha definido Rivero, que promete giros, emoción, amor y desencuentros en una trama pensada para mantener la intriga de quien lo lea hasta el final.

Mismas oportunidades

Aunque su trayectoria literaria le ha llevado a mirar más allá de Extremadura, hay algo que Myriam Rivero no ha querido, en ningún momento, dejar atrás: Plasencia. Para ella, escribir desde una ciudad pequeña no supone una barrera a la hora de crear, puesto que la literatura es un oficio que permite trabajar prácticamente desde cualquier lugar. La diferencia aparece cuando llega el momento de buscar oportunidades sólidas: “No porque estés en una ciudad más pequeña o más grande tienes más oportunidades, lo que tienes es más cercanía a editoriales, y ahí está la diferencia”, ha apuntado la escritora.

Madrid o Barcelona concentran una mayor actividad editorial, cultural y literaria y, del mismo modo, ofrecen más posibilidades de contacto y de participación en eventos vinculados a la redacción. En Plasencia, reconoce, es necesario “mirar más allá” para encontrar esas oportunidades.

Eso no significa, sin embargo, que una escritora placentina tenga que renunciar a desarrollar su carrera desde sus orígenes. Rivero ha destacado el reciente auge de festivales vinculados a la novela negra que se celebran en diferentes puntos de España, y ha aprovechado también para hacer mención al crecimiento de este tipo de encuentros en Extremadura, ejemplificándolo con el Festival de Novela Gata Negra, celebrado en el municipio de Moraleja y que permite a los autores dar a conocer su trabajo desde Extremadura.

Vivir y morir en Plasencia

Rivero es precisamente un ejemplo de esa combinación entre salir para crecer y regresar para mantener las raíces. Sus primeras presentaciones siempre han tenido a Plasencia como escenario y Reinado de Muerte no es una excepción. “Sea más conocida o menos conocida, yo siempre quiero hacer la primera presentación en mi ciudad”, ha afirmado. Una declaración de intenciones que va más allá de presentar un libro: forma parte de la manera en la que entiende y construye su propia identidad como escritora.

“Me encanta Plasencia. Quiero morirme en Plasencia y quiero seguir escribiendo desde Plasencia”, ha dicho. Aunque tenga que desplazarse para participar en festivales, presentaciones u otros acontecimientos culturales, la autora tiene claro que su ciudad seguirá siendo su punto de partida. Del mismo modo, siempre busca que Extremadura juegue un papel protagonista en sus historias. Así, su última novela transcurre entre Salamanca y Cáceres, una forma de acercar al lector a una tierra que, según ha defendido, “merece ser conocida y reivindicada”.

Esfuerzo, orgullo y un golpe de suerte

Para los que ahora comienzan a recorrer el mismo camino que ella, Rivero advierte de que las negativas forman parte inevitable del proceso. Por eso recomienda no abandonar ante la primera puerta cerrada y recuerda que, incluso autores que hoy son referentes tuvieron que enfrentarse a numerosos rechazos antes de encontrar su oportunidad: “muchas veces todo es cuestión de suerte, pero hay que trabajar”, ha resumido.

Una fórmula que, en su caso, comenzó con una niña que quería que su madre leyera sus historias y que hoy continúa con una escritora que sigue teniendo claro dónde quiere hacerlo: en su tierra natal.