Blanca Martín afronta con "muchísima ilusión" su candidatura a la Alcaldía de Plasencia: "Tenemos una oportunidad para cambiar la ciudad"

Con "muchísima ilusión", así afronta Blanca Martín el reto de convertirse en la candidata del PSOE a la Alcaldía de Plasencia. La socialista ha destacado especialmente el carácter consensuado de su elección, puesto que la agrupación local ha acordado su candidatura sin recurrir a un proceso de primarias.

De este modo, la futura candidata ha asegurado que el motivo principal de esta decisión es su deseo de trabajar para "construir el futuro" de su ciudad, y la ha definido como una de las que más ilusión le ha generado a lo largo de su trayectoria política: "es una oportunidad que tenemos para cambiar la ciudad y llenarla de la misma ilusión que tengo yo", ha señalado.

"Una oportunidad para cambiar la ciudad"

Martín ha situado su candidatura en un contexto que considera especialmente relevante para Plasencia. La socialista ha puesto en valor el consenso alcanzado dentro de la agrupación y ha considerado que acudir a un proceso sin primarias supone un "paso histórico en el peso de Plasencia".

La candidata ha evitado, por el momento, desgranar medidas concretas de su futuro proyecto, ya que ha explicado que las propuestas se irán definiendo y recogiendo en un programa electoral que deberá ser consensuado con el conjunto del partido. También ha avanzado que la candidatura completa se presentará "en los próximos días".

Pese a ello, Martín sí ha identificado algunos de los problemas que, a su juicio, deben formar parte del debate sobre el futuro de la ciudad: "tengo muchas tareas pendientes, porque vivo día a día la situación en la que está la ciudad", ha explicado.

Una ciudad "de paralización absoluta"

Entre las cuestiones que ha señalado se encuentra la situación de las calles y la limpieza. Martín ha descrito el momento actual de Plasencia como una situación de "paralización absoluta" y ha apuntado directamente a "la falta de limpieza" y al estado de determinados espacios públicos.

La socialista también ha puesto el foco en los problemas relacionados con el mantenimiento de la vía pública, y ha resaltado la frecuencia de este tipo de asuntos en los últimos meses

Para la candidata socialista, sin embargo, los problemas de la ciudad no se limitan al estado de sus calles. Martín ha situado entre sus principales preocupaciones la capacidad de Plasencia para ofrecer un horizonte de futuro a las nuevas generaciones.

"Falta futuro y expectativas para la gente joven"

"Falta también futuro, de expectativas para la gente joven en Plasencia, que se pueda quedar", ha señalado Martín, que considera que la ciudad debe ser capaz de generar las condiciones necesarias para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida sin tener que marcharse.

Estas cuestiones serán, según ha explicado, algunas de las que deberán abordarse durante la elaboración del programa electoral. La candidata ha insistido en que todavía no es el momento de presentar propuestas cerradas, sino de trabajar en ellas junto al resto del PSOE.

Blanca Martín ha concluido sus declaraciones reivindicando su vínculo personal con su ciudad natal y que, según ha explicado, está detrás de su decisión de dar el paso: "lo hago con la mayor ilusión del mundo, con la motivación de trabajar por la ciudad que me ha visto nacer, crecer y me verá morir en algún momento también", ha afirmado.

Con la aprobación de su candidatura, Blanca Martín pone rumbo a una nueva etapa política centrada en Plasencia y con el objetivo de trasladar a la ciudad la "ilusión" con la que asegura afrontar su regreso a la política municipal.